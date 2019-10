PODGORICA – Najava mogućeg izbora Ivice Stankovića za vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca, nakon što mu 7. oktobra istekne mandat, pravno je upitna, smatra profesor dr Blagota Mitrić.

On ističe i da pravno buni da li je on dao pristanak na tu podršku, s obzirom na to da nije ni konkurisao na javni oglas za vrhovnog tužioca koji je bio raspisan u avgustu i na koji se niko nije prijavio.

(Tanjug)