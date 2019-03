Na godišnjicu nestanka Davida Dragičevića zvaničnici traže rešavanje slučaja

Na današnji dan pre godinu dana u Banjaluci je nestao 21-ogodišnji mladić David Dragičević, a njegovo telo pronadjeno je šest dana kasnije na ušću rečice Crkvene u Vrbas kod tvrdjave Kastel.

Članovi grupe „Pravda za Davida“ pokušali su prošle noći na Trgu Krajine da izvedu performans koji bi simbolizovao Davidovu otmicu na tom mestu, ali ih je u tome sprečila policija.

Nedugo nakon što se nekoliko članova grupe našlo na Trgu Krajine, na to mesto stiglo je više policijskih automobila a policija je zatražila od okupljenih da se razidju.

Policija je prvobitno tvrdila da je smrt mladića „zadesna“, ali je Okružno tužilaštvo Banjaluka kasnije pokrenulo istragu o ubistvu Dragičevića.

Roditelji Dragičevića tvrde da je njegovo ubistvo planirano i da su u njegovoj otmici i egzekuciji učestvovali i pojedini pripadnici MUP RS.

Glavni okružni javni tužilac Želimir Lepir rekao je danas za Srnu da tužilaštvo preduzima sve potrebne i odgovarajuće istražne radnje kako bi istraga u vezi sa ubistvom Davida Dragičevića bila što pre okončana „otkrivanjem izvršilaca krivičnog dela i rasvetljavanjem činjenica i okolnosti pod kojima je ono izvršeno“.

„Tužilaštvo sprovodi istragu u krivičnom predmetu protiv više NN lica zbog krivičnog dela ubistvo iz člana 124 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske počinjeno na štetu Davida Dragičevića iz Banjaluke. S obzirom na to da se predmet nalazi u fazi istrage, u interesu iste ne možemo saopštiti više informacija“, naveo je Lepir u pisanom odgovoru.

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik rekao je danas da tužilaštvo konačno mora da završi svoj posao u vezi sa istragom o stradanju Dragičevića.

„Pružili smo široku podršku institucijama vlasti, pre svega tužilaštvu i policiji, da sprovedu istragu. Tužilaštvo je jedino nadležno za to. To je njihov posao, to nije posao Željke Cvijanović, Milorada Dodika, Radovana Viškovića, Marka Pavića ili bilo koga od nas ovde. To je isključivo stvar tužilaštva i kasnije suda“, rekao je Dodik novinarima u Banjaluci posle sastanka najviših zvaničnika Srpske i predsednika parlamentarnih stranaka koje čine većinu u Narodnoj skupštini.

On je ocenio da je „stradanje Davida Dragičevića tragičan dogadjaj, koji je uznemirio sve, a da je ekshumacija njegovih posmrtnih ostataka stvar roditelja, koji su su se odlučili za to“.

Posmrtni ostaci Davida Dragičevića ekshumirani su sa Novog groblja u Banjaluci i on je 15. marta po drugi put sahranjen u austrijskom gradu Viner Nojštatu.

„Žao mi je zbog toga i još jednom izražavam saučešće porodici“, kazao je Dodik.

On je, medjutim, ocenio da je smrt Dragičevića „politizovana“, a da „oni koji nisu naklonjeni RS jedva čekaju da to iskoriste kao navodni dokaz za nešto“.

Premijer RS Radovan Višković izjavio je da su okupljanja grupe „Pravda za Davida“ na Trgu Krajine zabranjena kako to „ne bi bilo zloupotrebljeno protiv bezbednosti drugih ljudi i imovine RS“.

„Ne može da se dešava nikakvo okupljanje ako će se nanositi šteta ostalim gradjanima ili biti dešavanja koja nisu u skladu sa zakonom“, kazao je Višković.

I on je naveo da odgovornost za rešavanje ubistva Davida Dragičevića leži na tužilaštvu.

