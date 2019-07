Na Krku pretučena Slovenka zbog hrane za mačke?

ZAGREB – Dvoje hrvatskih državljana napalo je slovenačku turistkinju (43) u Dragi Bašćanskoj na Krku i to zbog hrane za mačke.

Kako je nesrećna žena ispričala medijima pomenuti par je ispred njene kuće stavio hranu za mačke koju su mačke potom razbacale svuda okolo, nakon čega je ostavila poruku da za mačkama treba da čisti onaj ko ih hrani, prenosi Index.

„Gospođa je na to reagovala tako da je donela još hrane, a kada sam krenula tu hranu da bacam, ona me je napala, a pomogao joj je i suprug. Brutalno su me pretukli“, kazala je žena za portal 24ur.

Nakon toga, žena je pozvala policiju, ali su je oni ubeđivali da ne podnosi prijavu jer su kazne male.

(Tanjug)