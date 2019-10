Najbolji svetski jedriličari i ove godine u Portorožu

PORTOROŽ/TRST – Hotel Kempinski Palace Portorož i kompanija MK Group sa projektom „Go to Barcolana“ i ove godine su partneri najveće svetske regate „Barkolana“, koja okuplja najbolje jedriličare sveta.

Više od 60 jedrilica iz čitave Evrope i preko 500 učesnika okupilo se ispred hotela Kempinski Palace Portorož kako bi učestvovali na regati „Go to Barcolana“, a pobednicima ovog takmičenja dodeljene su vredne nagrade.

MK Group, kaže se u saopštenju, ovim potezom pokazuje da je strateški partner razvoja turizma u celom regionu.

Generalni direktor Hotela Kempinski Palace Portorož, Kai Behrens, izjavio je da je „Barcolana 51“ jedna od najprestižnijih regata u svetu kada je reč o jedrenju i dodao da je ponosan što je Hotel Kempinski Palace Portorož drugu godinu zaredom deo ove prestižne manifestacije.

„Jedriličarska regata ‘Go to Barcolana by Kempinski and MK Group’ zaslužuje maksimalnu podršku jer doprinosi, ne samo promociji slovenačkog jedrenja i sporta, već i većoj posećenosti samog Portoroža, boljem imidžu ove destinacije, a simim tim i razvoju turizma Slovenije“, kaže Behrens.

Start „Go to Barcolana“ bio je ispred hotela Kempinski Palace Portorož, a zvaničan promoter regate je bio Vasilij Žbogar, jedan od najuspešnijih svetskih jedriličara, dobitnik većeg broja olimpijskih medalja.

„MK Group, kao jedna od vodećih hotelskih kompanija u regionu, aktivno doprinosi razvoju slovenačkog turizma čineći Portorož jednim od najprestižnijih turističkih letovališta u ovom delu Jadrana“, izjavila je Jelena Baronik ispred MK Group.

Dodaje da je strateško opredeljenje ove kompanije podrška lokalnim zajednicama i događajima kako bi destinacije u okviru kojih posluju hoteli grupacije, postale prepoznatljivije i turistički atraktivnije.

„Upravo je to jedan od razloga što su MK Group i hotel Kempinski Palace Portorož i ove godine doveli jedriličarsku regatu Go to Barcolana u Portorož“, istkla je ona.

Baronik je potvrdila i startešku opredeljenost MK Group kada je u pitanju aerodrom Portorož za koji kaže da je jedan od nosilaca razvoja, pre svega Portoroža kao turističke destinacije, ali i turizma na slovenačkoj i celokupnoj istarskoj obali.

„Imajući to u vidu planirano je proširenje piste, koje je neophodno za uspostavljanje novih avio-veza, odnosno još bolju povezanost ove destinacije. Proces je u toku, a MK Group se sa svim vlasnicima aerodroma Portorož nada pozitivnom odgovoru nadležnih institucija“, istakla je Baronik.

Direktor turističke organizacije Portorož Igor Novel govorio je o podršci MK Group lokalnoj zajednici i samom Portorožu.

„Hotel Kempinski Palace Portrož, u vlasništvu MK Group, član je turističke organizacije Portroža i aktivno sarađuje u razvojnim projektima destinacije. Podržavamo odluku MK Group da bude sponzor jedriličarske regate ‘Go to Barcolana’ jer je podrška jedriličarskom turizmu, kao delu razvoja sportskog i luksuznog turizma, jedna od glavnih tačaka naše strategije razvoja“, rekao je Novel.

Kompanija MK Group, inače, u većinskom i manjinskom vlasništvu poseduje 14 hotela u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, aerodrom Portorož i golf teren u Savudriji, a saradnju ostvaruju sa renomiranim svetskim brendovima kao što su „Kempinski“ i „Sheraton“.

(Tanjug)