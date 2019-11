Nastavlja se obnovljeno suđenje Glavašu za ratni zločin

ZAGREB – U Županijskom sudu u Zagrebu danas se nastavlja ponovljeno suđenje Branimiru Glavašu, koje je počelo u junu ove godine, a nakon što je raniju osuđujuću presudu ukinuo Ustavni sud.

Glavašu se sudi za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. u slučajevima koji su nazvani „Selotejp“ i „Garaža“.

Očekuje se da će na današnjem ročištu svedočiti Nikola Jaman, čovek koji je poslednjih meseci više puta javno oglasavao u medijima i koji bi se mogao pokazati kao ključni svedok, piše portal Index.

Jaman je, naime, pre nekoliko sedmica priznao da je ranije lagao na sudu da spasi Glavaša.

Iako je tadašnji formalni zapovednik zaštitne čete, što je Jaman bio, na sudu i pred novinarima tvrdio da Glavaš nije naređivao mučenja i ubistva civila, sada je promenio priču.

„Reći ću da sam bio komandant, da je moj zamenik bio Josip Fehir, a da je nadređeni bio Branimir Glavaš. I to ne samo u zaštitnoj četi nego je bio komandant i ‘alfa i omega’ celoga grada. On je drmao celim gradom, između ostalog i nad policijom, pokušavao i nad trećom brigadom, nad ostalima, i tako dalje“, kazao je Jaman pre samo nekoliko sedmica u jednoj televizijskoj emisiji.

Glavaš je na tu Jamanovu izjavu reagovao rekavši da ga „apsolutno ništa ne zanima, sve što gospodin ima da kaže neka kaže na sudu“.

„Nijedna četa u Osijeku nije ubijala. Sad se ođednom do kraja procesa pojavljuje gospodin Jaman i ja sam za to spreman, apsolutno, ali ne želim da komentarišem šta Jaman ima da kaže. Bio je jednom na sudu, neka dođe i drugi put i neka kaže što ima. Postoji mogućnost unakrsnog ispitivanja odbrane i tužilaštva pa neka odgovori na sve. Moja je savest potpuno čista, apsolutno nemam ništa s ubistvima u slučajevima Garaža i Selotejp. To što Jaman laprda po novinama neka ispriča pred sudom“, rekao je Glavaš zagrebačkom Večernjem listu u martu ove godine.

