„Neću podnijeti ostavku, ne vjerujem da me ozbiljno pitate“

„Neću podnijeti ostavku, ne vjerujem da me ozbiljno pitate“

Protesti u Podgorici nijesu građanski, već politički i iza njih stoje opozicione partije, koncern „Vijesti“ i jedan broj NVO i medija, ocijenio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović u emisiji „Intervju“ na TVCG. On je dodao da neće podnijeti ostavku.

„Zahtjevi su isključivo politički, nijesmo čuli nijedan socijalni zahtjev koji karakteriše građanske proteste. Ovdje bi građanski karakter protestima trebalo da dâ okolnost što formalno frontmeni protesta nijesu lideri političkih stranaka, nego ljudi koji su koliko do juče bili pripadnici raznih partija. I danas bi oni trebalo da budu garancija da je riječ o građanskim protestima, iako jako dobro znamo da u pozadini tih protesta stoje političke partije, ne samo logistikom, nego i političkim idejama“, kaže Đukanović.

Političku ideju su, kako dodaje, artikulisale parapolitičke strukture, one koje godinama „kreiraju ideju nasilne promjene vlasti, a tu su i koncern ’Vijesti‘, još jedan broj NVO i medija“.

„Njihov cilj je nedemokratska smjena vlasti“, kazao je Đukanović i dodao da ovog puta imaju zahtjev da „obezdržave“ državu, da unište institucije.

Na pitanje da li će, što je bio jedan od zahtjeva organizatora građanskih protesta, podnijeti ostavku do 16. marta, Đukanović je kazao: „Ne vjerujem da me ozbiljno to pitate. Naravno da neću.“

Lider DPS-a je naglasio da razumije nezadovoljstvo pojedinih građana, ali i istakao da bi trebalo da vode računa o tome da ne budu zloupotrebljeni za različite političke interese.

„Na ovim protestima, kao što ste vidjeli, nijesmo primijetili nijednu crnogorsku zastavu, za razliku od državnih zastava koje možete vidjeti na protestima i u Srbiji i u Albaniji. Upravo zbog toga što je skup na protestima zapravo konglomerat vrlo različitih, najčešće političkih interesa“, kazao je Đukanović.

On je kazao da Duško Knežević nije problem ni opozicije ni vlasti, već da je najveći problem sâm sebi, te da nije tačno da je Duško Knežević uspio da korumpira crnogorsko društvo.

„Knežević je očigledno čovjek, prema vlastitom priznanju, koji je počinio određene sumnjive poslove i koji je svjestan da je pod istragom i vjerovatno pred optužnicom. Tražio je pomoć i od mene da ne bude procesuiran. Nakon što je dobio logičan odgovor da u Crnoj Gori danas ne postoji taj politički autoritet koji će sudu ili tužiocima narediti šta i kako da rade, on je odlučio da pobjegne iz Crne Gore i da svoj slučaj prebaci sa pravnog na politički teren“, rekao je Đukanović, dodajući da je Interpol prihvatio potjernicu iz Crne Gore.

„On danas ima isti interes koji ima i DF, a to je da izgori arhiva specijalnog tužioca, dakle, revoluciju“ ocijenio je Đukanović, dodajući da Knežević ima misiju i da oblati cijelu Crnu Goru.

Đukanović smatra da je specijalni tužilac Milivoje Katnić nesumnjivo u pravu kada kaže da su protesti povezani sa tim što se približava presuda optuženima u slučaju za pokušaj terorizma na dan izbora 2016. godine.

„Među učesnicima protesta imate čitav konglomerat političkih interesa, a jedan od važnijih je i taj interes DF-a, koji žele da pobjegnu od odgovornosti. Očigledan je strah kod jednog dijela opozicije i ja mislim da se oni sada uzdaju u revoluciju. Ko se uzda u to, tanki su mu argumenti. Mi smo danas u finalu jednog regularnog sudskog postupka. Ne radujem se ničijoj krivičnoj odgovornosti, ali ako neko sebi dâ za pravo da zarad svog interesa ugrožava građansku sigurnost, s tim ne može biti interesa“, poručio je Đukanović.

Đukanović je prokomentarisao i nedavne izbore u Tuzima, kada su se mogle vidjeti zastave Albanije i OVK.

„Očigledno je da su danas u modi ne samo u Crnoj Gori nacionalne ideje. To nije karakteristika samo Crne Gore, već i šire. Došao je, uslovno rečeno, trenutak kada su Tuzi dobile Opštinu i kada su nacionalne partije osjetile šansu da preuzmu odgovornost za upravljanje opštinom Tuzi. To je legitimno. Imali smo regularan proces i ja čestitam pobjedničkoj koaliciji i vjerujem da će to ići u prilog crnogorskoj multietničkoj stabilnosti“, rekao je Đukanović.

On je kazao da je DPS dao saopštenje da slavlje u Tuzima nije primjereno i da to ne treba raditi, te da je to jasna politička poruka na kojoj treba stati. Dodao je i da ima dobre odnose sa ljudima koji vode Albaniju i Kosovo.

