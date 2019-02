Nepoznata sila: Misteriozna podrhtavanja i čudni zvukovi uznemirili Karlovčane

Što se to tačno sinoć kasno dogodilo na karlovačkom području niko ne zna da objasni. Došlo je do zagonetnog podrhtavanja, tajanstvenih zvukova, a građani Karlovca to su opisali kao nešto između grmljavine, zemljotresa i eksplozije.

Nijedna institucija nije ništa izvestila o mogućem događaju, a Centar 112 nije mogao da objasni šta je to moglo da uznemiri građane, pišu mediji u Hrvatskoj.

Teorije nastanka čudnovatih zvukova izneli su građani na društvenim mrežama i nijedan ne može da sa sigurnošću objasni stvarni razlog misterije.

Neki smatraju da to nije zapravo ništa čudno jer su slični fenomeni zabeleženi uglavnom u gradovima koji se ubrzano razvijaju, pa od velikih radova dolazi do poremećaja u slojevima zemljine kore, dok određeni broj ljudi to povezuje sa padom meteora ili dolaskom vanzemaljaca.

Ovo su neki od komentara:

Marjana Brcko

“Belajske Poljice, snažna eksplozija i podrhtavanje toliko jako da mi se stolica na kojoj sam sedela tresla, kao i noge na podu.Čudna pojava i osećaj.”

Zlatko Šoštarić

“Osetio sam negde oko ponoći na Maloj Švarči kao jak udarac ti jest vrlo kratko podrhtavanje!”

Ankica Tomasic

“Ja nisam tako jako osetila, brzo je prošlo, kao neki jači vetar, dok sam se sabrala, mislila sam da haluciniram, i ništa više, zaspala i sad ste me podsetili, onda šta je to bilo?????”

Vladimir Mikašinović

“Ja sam 5 minuta pre ponoći bio u dvorištu i čuo sam da su se vrata od garaže jako zatresla, kao da je bila neka eksplozija ili udarni talas, ali nije se čula eksplozija, a sekundu nakon toga još par sitnih zvukova, odmah sam pomislio na potres ali nisam ništa osetio da se zatreslo…”

Damir Višnić-Japanac

“Tačno tako u to vreme negde oko ponoći stresao se krov na zgradi i palo je nekoliko crepova”

Mirjana Car Stojković

“I u Gornjem Mrzlom Polju se čuo zvuk poput eksplozije tačno u 23:54.”