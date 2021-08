Neverovatan prizor s jadranske plaže: Ovo je nadmašilo sve dosad

Špic je letnje turističke sezone i plaže na Jadranu su krcate gostima. Neretko to znači da je na njima moguće videti i nesvakidašnje prizore.

Jedan od njih zabeležen je fotografijom koja je objavljena u Fejsbuk grupi ‘Dnevna doza prosečnog Dalmatinca’, na čijim se stranicama često može pronaći humorističan sadržaj s hrvatskog primorja.

Ovog puta u glavnoj ulozi je muškarac koji leži na plaži umotan u najlon. Nije poznato šta ga je nateralo da se u takvom izdanju prepusti sunčanju, ali fotografija je ubrzo prikupila oko tri hiljade lajkova.

Mnogi su ujedno komentarisali neobičan prizor.

– Ma daj… Ne verujem. Ovo je nadmašilo sve do sad – napisala je jedna korisnica dok je drugi korisnik dodao: – Svaki put pomislim da sam video stvarno sve. I onda skoknem do ove stranice, i iste sekunde shvatim da to i nije baš tako…

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.