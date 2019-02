Nova tragedija migranata, jedan mrtav, za drugim se traga

KARLOVAC – Policija i Hrvatska gorska služba spasavanja (HGŠ) pronašli su u reci Mrežnici telo utopljenog migranta, a nastavljena je potraga za još jednim migrantom koji je, takođe, završio u reci, pri čemu im pomaže jedan migrant, pokazujući mesto na kojem su prelazili reku Mrežnicu i gde je stradali upao u reku, saznaje Hina od načelnika Opštine Barlović Dražena Perakovića.

Karlovačka Policijska uprava potvrdila je jučerašnji pronalazak tela jednog neidentifikovanog muškarca u reci Mrežnici, čije je telo prebačeno na karlovačku patologiju.

Peraković kaže da se grupa migranata iz Pakistana i Sirije nakon stradanja obratila vlasniku turističkih kućica u selu Mrežnica, najzapadnijem stenovitom delu opštine, gde je reku moguće preći preko slapova, ali uz veliki rizik.

To je slabo naseljen kraški deo uz Mrežnicu, gde do sada nije bilo migrantske rute, a vlasnik turističkih drvenih kućica Ekoturizam u selu Mrežnica Gvido Prister rekao je Perakoviću da je zbrinuo šest migranata i pozvao policiju, te su oni u saradnji s HGŠ-om, uz pomoć drona, pregledali teren iz vazduha i pronašli jedno telo, a sada uz pomoć jednog od stranaca traje potraga za drugim nestalim migrantom.

Prema načelnikovim rečima, policija zna do su do sada migranti u više navrata koristili most u središtu Barilovića i vojni most u Koranskom selu, a najnovija ruta bio je novoizgrađeni most u naselju Veljun.

No, sada su se migranti verojatno pogubili, smatra Peraković, i rizikovali na slapu u selu Mrežnica, jer tamo na velikom potezu od izvora Mrežnice do Generalskog stola, odnosno Keića, nema nijednog mosta.

Drugim rečima, oni su, smatra načelnik Peraković, od BiH najpre prešli Koranu i došli na prostor Perjasice, desne obale Mrežnice, gde nema nikakvih mostova, već samo slapova, te po jednom od njih pokušali da pređu na levu obalu na ilegalnom putu ka zapadnoj Evropi.

