Novinar portala Indeks priveden i kažnjen zbog tvitova

Novinar portala Index Gordan Duhaček priveden je danas zbog satiričnih objava na Tviteru, a tokom dana mu je izrečena i novčana kazna na Prekršajnom sudu u Zagrebu, preneli su hrvatski mediji.

„Terete me za jedan tvit na kojem sam, komentarišući napad policajaca na radnike jednog fast fooda u Zadru, napisao ACAB. To je bio razlog da me optuže“, ispričao je Duhaček novinarima nakon što je pušten, navodi portal Indeks.

On je rekao da ga terete i zbog obrade rodoljubne pesme „Vila Velebita“.

„Tereti me se jer sam iz zezancije satirički objavio verziju ‘Vile Velebita’ koja se referira na fekalije koje se izlivaju u Jadran. Tu sam optužen zbog vredjanja moralnih osećanja gradjana, uvredila ih je prerada stare pesmice koju niko ne peva“, naglasio je Duhaček.

On je rekao da je zbog tvita „ACAB“ odmah kažnjen novčanom kaznom od 754 kune (100 evra), dok će u drugom slučaju odluka biti doneta u četvrtak.

Ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je da novinar nije priveden zbog svojih objava na tviteru, već zato što se nije odazvao na poziv policije. On je odbacio tvrdnje da je reč o zastrašivanju novinara.

Božinović je dodao da je Duhaček na Prekršajnom sudu proglašen krivim za delo omalovažavanja policijskih službenika.

Prema njegovim rečima, Duhaček je izveden pred Prekršajni sud, jer nema prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Na pitanje ko je novinara prijavio, ministar je odgovorio da ne zna.

Hrvatsko novinarsko društvo (HND) najoštrije je osudilo policijsko postupanje prema novinaru Indeksa, posebno zbog činjenice da je kao „okoreli kriminalac priveden na zagrebačkom aerodromu zbog dve satirične objave na svom Tviteru“.

„HND upozorava da je policijsko postupanje prema Duhačeku bez presedana i ne može se tumačiti nikako drukčije nego kao zastrašivanje“, ističe novinarsko udruženje.

U saopštenju se navodi da je Duhaček juče pri ulasku u Hrvatsku iz BiH obavešten da ga traži policija zbog čega se on javio u policijsku stanicu, jer je danas trebalo da putuje u Nemačku. Uprkos tome, policijaci su ga ujutru dočekali na aerodromu i priveli ga.

