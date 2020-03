Nuhodžić veruje u dijalog vlade i Mitropolije

PODGORICA – Ministar utrašnjih poslova Crne Gore, Mevludin Nuhodžić, veruje da je dijalog između vlade i Mitropolije crnogorsko primorske put koji će voditi kompromisnom rešenju po pitanju Zakona o slobodi veroispovesti, što je, kako kaže, u interesu i vernika i države.

„Verujem da će započeti dijalog između vlade i Mitropolije crnogorsko primorske i poruka spremnosti i jedne i druge strane da se kroz dijalog dođe do kompromisnih rešenja u intereu i vernika i građana i države Crne Gore. Verujem da svi delimo to mišljenje i da je to stav sviju nas“, kazao je Nuhodžić na prvoj sednici ovogodišnjeg redovnog zasedanja crnogorskog parlamenta na Cetinju.

Do sada je održan samo jedan razgovor o Zakonu o slobodi veroispovesti premijera Duška Markovića sa delegacijom SPC, koju je predvodio mitropolit Amfilohije.

Taj sastanak predstavnika vlade i Crkve završen je bez ikakvog dogovora, a dve strane su ostale na svojim ranijim pozicijama.

Crva smatra da je usvojeni sporni Zakon protivustavan i protivan međunarodnim standrdima, dok vlada smatra da se kroz dijalog, izgradnju poverenja i davanje dodatnih garancija Zakon može primenjivati kao moderan i usaglašen sa Ustavom i evropskim standardima.

Inače, sporni Zakon usvojen je 27. decembra prošle godine pod okriljem noći i nakon što su pohapšeni poslanici opoziionog Demokratskog fronta, koji su se tome protivili.

