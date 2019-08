Opasna droga hara na Balkanu – 10 puta jača i destruktivnija od kokaina

Opasna droga ajs, za koju stručnjaci tvrde da je 10 puta jača i razornija od kokaina, pojavila se i na području Bosne i Hercegovine, piše Klix.ba.

Kako piše ovaj portal u BiH, pripadnici PU Bijeljina zaplenili su sedam grama ove droge i za sada je to jedino područje u BiH gde je ona pronađena.

U Bijeljini su uhapšene tri osobe, dok se za još šest traga. Osim droge ajs („Ice“), pronađeni su marihuana, spid i ekstazi.

Prema podacima MUP-a Kantona Sarajevo, policijski službenici u proteklom periodu nisu imali zaplenu ove droge, pa se pretpostavlja da ona i nije stigla na ovo područje u većim količinama.

U Hrvatskoj od 2006.

Ajs je u Hrvatsku stigao još 2006. godine i upalio alarme zbog destruktivnog delovanja i činjenice da vrlo lako može da se napravi i u kućnim uslovima uz pomoć recepata koji se nalaze na internetu.

Reč je o obliku metamfetamina koji na početku daje izuzetno jak osećaj euforije, snage i pojačava želju za seksualnim odnosom. Njeno prisustvo u Dalmaciji otkriveno je ponovo prošle godine, piše Kliks.

Ova vrsta droge prvi put se pojavila na američkom tržištu devedesesetih godina.

Hiperaktivnost, depresija, agresija

Osoba koja ga uzme može ostati budna i hiperaktivna čak do 24 sata, a poznati su slučajevi i do nekoliko dana. Prve posledice koje se javljaju su nagli gubitak težine i nesanica. Nakon njih dolazi nemogućnost bilo kakvog uživanja i teška depresija. One vode do potpunog otuđenja i nemogućnosti komunikacije. Slede agresija i nasilje, kao i teška paranoja. Smrt koja završava ovu priču najčešće je prouzrokovana moždanim udarom ili infarktom.

Osobe koje koriste ovu vrstu droge mogu da pokazuju simptome psihoze kao što su paranoja, vizuelne i slušne halucinacije i deluzije.