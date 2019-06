Osveta? Slovenci blokirali hrvatske kamione

Hrvatskim prevoznicima od 1. juna zabranjen je prelaz preko 17 graničnih prelaza.

Kamioni moraju ići preko međunarodnih graničnih prelaza, piše HRT, a prenosi index.hr.

Reč je o ograničenjima koje je donelo slovenačko Ministarstvo infrastrukture, o zabrani prometa teretnim vozilima čija najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona.

„Tako da se dogodilo da Slavonija, Istra, uglavnom čitava Hrvatska ovakva kakva je u obliku kifle, ima veliki problem s kretanjem svojih kamiona i to iziskuje ogromne troškove, jer neki sada moraju voziti i 100 km dalje da bi došli do granice. Dakle, problem nije ni u slovenskoj ni u hrvatskoj policiji koja to sve reguliše, nego je problem u zagušenosti saobraćaja“, za index.hr priča Marijan Banelli, akreditovani lobista za saobraćaj u EU.

Banelli tvrdi da je to odgovor na hrvatsku zabranu tranzitnog prometa preko jednog graničnog prelaza koji su Slovenci koristili kao kraći put za Mađarsku.

„Oni su odmah zatvorili 17 jer su u mogućnosti da nam to naprave. Ko je kriv? Ne bih ulazio u odgovornost, ali mislim da je itekako odgovoran, pogotovo ovim se postavlja veliko pitanje, ovo je velika šteta za hrvatsku ekonomiju „, smatra Banelli.