Ovo je monstrum koji je ubio svoje troje dece pa presudio sebi

Stravičan zločin u porodici Sović u bihaćkom naselju Mali lug potresao je regiju. Otac Admir Sović (37) ubio je svoje troje dece, a zatim izvršio samoubistvo.

Sve troje anđela bilo je plavokoso. Najmlađi A. S. u oktobru je napunio dve, nije jadničak ni stigao da živi, pričaju komšije.

Otac Admir Sović (37) iz Bihaća tada mu je napisao ovako: “Dragi sine, danas je tvoj dan, sretan ti rođendan, da mi budeš živ, zdrav i veseo, takav kakav jesi da te dragi Bog čuva, da ti sreću podari”, prenosi Jutarnji list.

Devojčica N. A. šesti je rođendan trebalo da proslavi za tačno sedam dana, a najstarijem A. S. u januaru je otac poželeo puno sreće: “Sine dragi, dan po dan i evo Bogu hvala i punih 7 godina ti danas puniš. Budi mi pametan kao što si do sada i neka te sreća prati. Sretan ti rođendan, sine dragi”. Zvao ga je i “vrednom dušom babinom”.

Svi su juče pronađeni mrtvi, troje dece i njihov otac. Oni prerezanih vratova, a on obešen na konopcu. Kada ih je tačno ubio i je li to bilo juče neposredno pre nego što ih je oko 17 časova pronašao Admirov šurak, sinoć se još nije znalo.

Motiv se još uvek nagađa, ali mnogi misle da se Admir na užas odlučio jer je njega i decu pre dvadesetak dana napustila supruga i otišla iz stana u bihaćkom naselju Mali Lug, gde su živeli kao podstanari.

Da li je ovo bila njegova osveta ili nije znao da brine o deci sam, pa se odlučio na ovaj potez, nije poznato i verovatno nikada neće ni biti.

Portparol policije Unsko-sanskog kantona Snježana Galić potvrdila je događaj.

– Na licu mesta su pripadnici i načelnik MUP USK. Još skupljamo informacije – rekla je kratko Galić.

– Prijavu smo dobili od jednog pripadnika MUP, koji je ušao u kuću i zatekao stravičan prizor – rekao je predstavnik MUP Unsko-sanskog kantona Mujo Koričić koji je takođe otišao na mesto zločina i rukovodio uviđajem.

Mučni prizor koji su zatekli na mestu događaja šokirao je pripadnike MUP, jer s takvom se strahotom nijedan od njih u životu nije sreo.

„Nije mogao da se pomiri sa odlaskom supruge“

Policiji se javio jedan od Sovićevih prijatelja, koji im je ispričao kako Sović nikako nije mogao da se pomiri s odlaskom supruge te je njoj i svojim najbližim prijateljima poručio kako će ubiti decu i sebe zato što ga je napustila. To je dovoljno strašno zvučalo i ovako izrečeno, valjda zato nije niko verovao da je sposoban tako nešto i učiniti.

– Bilo mi je žao kada su neki ljudi otišli bez razloga iz mog života, sada mi je žao što nisu otišli ranije – ovo je na svom profilu na “Fejsbuku” Admir napisao 23. novembra u sitnim noćnim satima.

Verovatno je to bila njegova poruka supruzi koja je te večeri spakovala kofere i otišla, jer samo tri dana kasnije objavio je da traži ženu za čuvanje dece u Bihaću. Dodao je da plata po dogovoru. Nije poznato da li ikoga našao.

Završio medresu, često citirao navode iz Kurana

Navodno su Sovići nedavno doselili u ovaj bihaćko naselje, ako je suditi po njegovoj objavi na društvenoj mreži, ranija adresa bila im je u slovenačkom Portorožu. Rodom je iz Cazina, a supruga mu iz Bihaća. Za sebe je napisao da je završio Medresu Džemaluddin ef. Čaušević u Cazinu, radi se o islamskoj verskoj školi. Bio je praktičan vernik te je često citirao navode iz Kurana. Za Dan očeva objavio je da je “tata jedini prijatelj koji se voli i čuva do kraja života”.

Poslednja zajednička objava majke i oca je iz septembra, kada su u novu školsku godinu ispraćali najstarijeg sina.

– Ponekad se čovek zapita, što je to što te čini sretnim, ne moraš dugo razmišljati, dovoljan je pogled na najlepša bića, svoju decu. Svaki dan s njima je sretniji i veseliji, što si sretniji pored njih i oni su sretni, vidiš one sretne okice i sve same govore. Posvetiš im pažnju, ljubav, osmeh i ne brini, znaj da su sretni, učiš ih svemu što znaš da je najbolje za njih, ponekad nisu zadovoljni kad nešto kažeš, al objasniš i shvate da nisu u pravu, pustiš ih u igru i shvatiš da danas se igraju, a sutra već odrasli, možda nekad čovek pogreši i ne dozvoli sve, al sve što danas sprečiš sutra nećeš morati, jer će shvatiti sami što nije dobro za njih. Njih na ovom svetu ni za što, a za njih sve – tako je majka opisivala svoju ljubav prema deci u neka sretnija vremena.

Na njenom profilu takođe su ljudi počeli da komentarišu tragediju. Neki je osuđuju što nije povela i decu, a drugi joj daju podršku da izdrži neopisivu tragediju.