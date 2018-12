Pahor: Pre ili kasnije granica sa HR biće tamo gde kaže sud

LJUBLJANA – Slovenački predsednik Borut Pahor izjavio je da se zauzima za smirivanje napetosti i stalan dijalog sa Hrvatskom, ali da veruje da će jednom doći do sprovođenja arbitražne presude o granici, na čemu insistira Slovenija, iako Hrvatska ne priznaje tu odluku i nudi bilateralne pregovore o graničnom sporu, prenosi Hina.

Pahor je o odnosima sa Zagrebom pričao u razgovoru za Slovenačku televiziju o događajima u protekloj godini, u čijem su fokusu bile domaće teme.

On je je kazao da će se u međuvremenu, sve do dok ne dođe do rešenja spora oko primene arbitraže, zauzimati za „konstantan dijalog između Zagreba i Ljubljane, i to o tome kako arbitražnu presudu sprovesti“.

„Alternative za nas ne dolaze u obzir, ali su nervoza i nestrpljivost nepotrebni, jer će pre ili kasnije granica biti tamo gde ju je povukao arbitražni sud, a u to sam sasvim uveren“, kazao je Pahor u razgovoru koji je prenela STA.

Hina navodi da je Hrvatska odlukom Hrvatskog sabora 2015. izašla iz arbitražnog procesa, navodeći da je nepovratno kompromitovan dokazanim nastojanjima slovenačke zvaničnice i bivšeg slovenačkog arbitra da nedopušteno deluju na odluku suda.

Hrvatska zbog toga ne prihvata odluku arbitara donetu 2017. o graničnom rešenju, posebno na moru, i umesto toga nudi bilateralne razgovore, što Slovenija od tada odbija.

Zbog nepristajanja na primenu arbitražnog rešenja Slovenija je ove godine tužila Hrvatsku sudu Evropske unije u Luksemburgu, navodeći da Hrvatska odbijanjem arbitraže krši evropsku pravnu tekovinu.

Hrvatska je u petak sudu EU uputila sopstveni podnesak na slovenačku tužbu.

(Tanjug)