Palmer: SAD se nadaju dogovoru lidera BiH o putu napred

VAŠINGTON – Sjedinjene Države podržavaju sporazum tri najuticajnije stranke u BiH kojim je utvrđen kompromis kao put napred kada je reč o EU, NATO i formiranu vlasti, izjavio je zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD za Evropu i Evroaziju, Metju Palmer, i dodao da se nadaju da će se Predsedništvo BiH okupiti i dogovoriti o putu napred koji, kako kaže, svima odgovara.

Palmer je u intervjuu za Glas Amerike, na bosanskom jeziku, komentarisao različite stavove članova Predsedništva BiH o tom sporazumu, ocenivši da je sve to politika, a ono što je, kako kaže, u političi važno je da ljudi odrede svoje stavove, iznesu ih i zatim pregovaraju o kompromisu na putu prema napred.

„To je nešto od osnovnog značaja za Bosnu i Hercegovinu. Postoji dogovorena politika na državnom nivou koja podržava i put ka EU i put ka NATO-u. Ne verujemo da su ti putevi na bilo koji način kontradiktorni, upravo suprotno. Komplementarni su. U suštini, reforme koje su deo NATO procesa podržavale bi reforme koje su potrebne da i BiH krene prema EU“, naveo je Palmer.

Govoreći o tome kakav će biti ANP, američki zvaničnik kaže da je to pitanje BiH i da je država ta koja odlučuje o brzini i opsegu angažmana s NATO-om kao institucijom.

„Važno je, kako mi na to gledamo, da se ANP preda, kako bi BiH mogla biti partner NATO-u u promovisanju reformi u odbrambenom i bezbednosnom sektoru. NATO donosi puno toga i može pomoći BiH da ojača svoje sposobnosti u ovim vrlo važnim područjima. I smatramo da će te reforme olakšati napredak ka članstvu u EU“, naveo je.

Upitan da li bi izjava srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika da će, ako vlast ne bude formirana u roku od 30 dana, dovesti u pitanje nadležnosti, koje su, po njegovom mišljenju, prebačene sa entitetskog na državni nivo, Palmer kaže da ne misli da će, kako je naveo, takve pretnje zaista pomoći u stvaranju političke klime koja vodi ka kompromisu i dogovoru.

Nada se, dodao je, da Dodik neće zadržati takvu tvrdokornu retoriku.

„Mislim da je to u osnovi beskorisno i da stvara političku klimu u kojoj imate pobednike i gubitnike, a ne priliku da svi dobiju dio onoga što žele i da budu u poziciji da prihvate da su nešto uspeli“, kazao je Palmer.

Američki zvaničnik je rekao da misli da je važno imati na umu da su SAD Dodiku nametnule sankcije kao odgovor na niz koraka koji je trebalo da kulminiraju referendumom o otcepljenju Republike Srpske od BiH.

„Mislim da je ta odluka u potpunosti bila opravdana s obzirom na tadašnje okolnosti. I mislim da činjenica da je retorika o referendumu o otcepljenju znatno oslabila, nakon što su uvedene sankcije, pokazuje da je imala efekta u postizanju tog cilja“, rekao je Palmer u odgovoru na pitanje da li su sankcije SAD prema Dodiku imale efekta.

Govoreći o Dejtonskom sporazumu, on je na pitanje da li je BiH potreban Dejton 2 ili neka vrsta pobljšanja tog mirovnog sporazuma, rekao da je jasno da su BiH potrebne reforme, ekonomske i političke, i to je, kako kaže, nešto što svako ima pravo da očekuje od svojih lidera.

Ističe, međutim, da to nije lak posao, jer da jeste lideri bi već pronašli put ka dogovoru.

„Ali Sjedinjene Države se i dalje nude kao partner BiH. Podržali bismo proces reformi koji bi prihvatile političke partije i lideri u BiH. I voleli bismo da vidimo koje su potrebne da BiH krene ka evropskoj i evroatlantskoj budućnosti“.

Smatra da su SAD vrlo prisutne u BiH, da lično provodi veliki deo vremena u Sarajevu, Banjaluci i drugim mestima i da je Ambasada SAD u Sarajevu veoma aktivna .

„Dakle, mi smo angažovani, mi smo posvećeni. A ako pogledate gde leži budućnost BiH – to je Zapad, to je EU, to je NATO, to je partnerstvo sa Sjedinjenim Državama. O Rusiji i Kini se puno govori, ali kad pogledate što je zaista važno, ko donosi ekonomsko partnerstvo, šta poboljšava život ljudi – to su Evropa i Sjedinjene Države. Nisu Rusija i Kina ti koji prave razliku“, zaključio je Palmer.

(Tanjug)