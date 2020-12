Pavličić: Izračunajte koliko sam dužan i kome, platiću

PODGORICA – Nakon što je objavljena informacija da je avion Montenegro Airlinesa na jutrošnjem letu iz Podgorice za Beograd leteo putanjom u obliku srca, na društvenm mrežama usledile su kritike na račun mladog kapetana Nikole Pavličića, zbog neracionalnog trošenja goriva.

Baranin Pavličić je kritičare zamolio da „izračunaju koliko je i kome dužan“.

On je u izjavi za podgorički portal CdM rekao da ima potrebu da se obrati povodom pojedinih komentara koji se tiču goriva i današnjeg leta.

„Poštujem svačije mišljenje, a uvažiću i vaše kritike. Neću da dužim, biću prilicno precizan. Cena 1.000 kilograma goriva za današnji let je iznosila 470 evra a ovo ‘kritično srce’ je potrošilo 700 kg. Molim vas da izracunate koliko sam i kome dužan”, poručio je mladi kapetan.

Istakao je da je jutrošnji let bila čista emocija isprovocirana današnjim brifingom, suzama i velikom ljubavlju prema kompaniji od posade i zaposlenih.

„Neki kažu zatvor, neki 15.000 evra, naveo sam precizno koliko goriva i ljubavi je potrošeno danas, a ja sam spreman sve to da nadoknadim”, istakao je Pavličić i dodao da je to bio njegov najlepši let u karijeri.

Inače, prema saznanjima CdM-a, jutrošnjim letom je transportovana je iz Crne Gore beba stara samo 48 sati na operaciju srca u Beograd.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.