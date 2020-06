Pendarovski nije protiv izmene granica,ali-da ne zadire u SM

SKOPLJE – Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski rekao je da nije protiv ideje „o promeni granica“ kao eventualnom rešenju kosovskog problema, ali uz međunarodne garancije da takvo rešenje neće „zadirati u granice Severne Makedonije.

„Ne kažem da promena (granica) ne može biti rešenje, ali ono što moram reći, jer mi je to obaveza kao predsednika, jeste da promena ne sme da nas dovede do domino efekta u regionu i ne sme da zadire u naše granice“, rekao je Pendarovski za RSE i dodao da Skoplje traži takve garancije „ako to rešenje uopšte bude na stolu i bude prihvatljivo za Beograd i Prištinu“.

Upitan da li ocekuje brzo rešenje pitanja KiM, on je odgovorio da se nada brzom rešenju i naglasio da „kosovsko pitanje drži region zakucan na dnu“.

„Bitno je da nemate zamrznut konflikt i da ceo region ide ka Evropi, gde mu je i mesto. Malo sam rezervisan kada je u pitanju vremenski period, jer SAD ulaze u predizborni period, a EU je uvek pratila vođstvo SAD“, istakao je makedonski predsednik i dodao da u ovom trenutku ne vidi „sinhronizaciju stavova između SAD i EU“.

Na pitanje novinara RSE, kakvi su mu odnosi sa srpskim liderima posle izjava da treba da „ćuti na jeziku koji mu samo Srbija priznaje“, a što je bila reakcija ministra odbrane Srbije Aleksandra Vulina na njegovu izjavu da će promena granica na Balkanu dovesti do destabilizacije, Pendarovski je pojasnio da je njegov stav kristalno jasan i po pitanju Kosova i po pitanju dijaloga.

„Ko želi da razume to, razumeće. Ko ima drugačiju političku motivaciju, neće, i komentarisaće na takav način“, kazao je on i dodao da je makedonski jezik priznat u celom svetu, formalno od 1974. godine, kako kaže, Ustavom bivše Jugoslavije.

(Tanjug)

