Picula: EU mora da pojača svoj uticaj u regionu

PODGORICA – EU ne može ostati slepa i gluva na ono što se događa u ovom trenutku na Zapadnom Balkanu, već mora pojačati svoj uticaj, poručio je danas izvestilac EP za Crnu Goru Tonino Picula.

„Stabilnost na Zapadnom Balkanu zavisi od više faktora – pre svega od toga kako se rešavaju otvorena pitanja između suseda, ali i kako se saniraju podele unutar zemalja regiona“, ocenio je Picula za NOVU M i istakao da bi veliku ulogu svakako trebalo da ima i Evropska unija.

Prema njegovim rečima, na sigurnost i stabilnost ovog regiona negativno utiču ne samo političke opcije koje su protiv pridruživanja evropskoj porodici, „već i strani igrači koji upravo podstiču proces destabilizacije“, za šta je, kaže, primer upravo Crna Gora.

Od svog osamostaljenja pre gotovo 15-tak godina, kako je naveo, „ona je izložena gotovo stalnim pokušajima da se vlast u Crnoj Gori destabilizuje, traže se različiti razlozi“.

„Svedoci smo da je prije nekoliko godina bio čak i pokušaj puča, što je nedavno i sudskim odlukama na neki način ustanovljeno. Odgovornost za razvoj prilika leži i na vlastima, koje moraju zadržati taj kurs reformisanja svoje zemlje, što će naravno pojačati vremenom imunitet na pokušaj destabilizacije“, smatra Picula.

Izvestilac EP za Crnu Goru kaže da EU mora da pojača svoj uticaj kao posrednik pozitivnih procesa, zagovara reforme što onda daje veću šansu u ovim složenim vremenima, kad proširenje nije najpopularniji proces, da se on zapravo i nastavi.

Picula veruje da će upravo Evropska komisija pokazati kako se i predstavila – kao geopolitička, ali i da će se Hrvatska držati onoga što je najavila – da će jedan od priroriteta predsedavanja Unijom biti skoro proširenje na Zapadni Balkan.

Ukoliko EK ne može dokazati svoju uticajnost upravo u svoj neposrednom susedstvu, a to je Zapadni Balkan, onda je, napominje, iluzorno očekivati da će biti uticajan faktor i na globalnoj sceni.

„U tom smislu vidim i uticaj i ulogu hrvatskog predsedavanja, jer jedan od njihovih prioriteta je da Hrvatska želi da nastavi politiku proširenja, želi da vidi EU koja povezuje i koja štiti“, kazao je Picula.

A to što, kako navodi NOVA M, nije bilo komentara evropskih institucija „na tenzije iz Srbije prema Crnoj Gori, na skrnavljenje crnogorske zastave u Beogradu, kao i na ratnu retoriku i širenje dezinformacija“, Picula vidi kao opreznost Unije, ali da to ne znači da EU to podržava.

Kako napominje ta televizija, Evropska komisija je samo NOVOJ M, na upite o novonastaloj situaciji i ponašanju zvanične Srbije, kratko odgovorila da EU veoma drži do dobrosusedskih odnosa i da podržavaju stavove Venecijanske komisije iz juna, kada je posredi Zakon o slobodi veroispovesti.

(Tanjug)