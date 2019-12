Plenković: EU se mora suočiti sa padom populacije

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković poručio je uoči hrvatskog predsedavanja EU od 1. januara da se taj savez mora suočiti sa egzistencijalnim problemom pada populacije sa kojim se već msuočava deo njenih zemalja članica.

Prema njegovom uverenju, zemlje poput Hrvatske bore se sa padom broja stanovnika i napuštanjem ruralnih područja i to zbog niskih stopa nataliteta s jedne i odlaska u prosperitetnije zemlje EU sa druge strane.

Plenković je to rekao u intervjuu Njujork Tajmsu, a portal Index pozivajući se na podatke Evrostata prenosi da je broj stanovnika smanjen u 10 od 28 zemalja članica EU-a, uključujući Hrvatsku, Bugarsku, Rumuniju i Litvaniju.

Prema podacima UN, Hrvatska je peta zemlja sveta po padu broja stanovnika.

Te prognoze naime govore o 17 dsto smanjenoj populaciji Hrvatske od 2017. do 2050, što je gotovo petina stanovništva za samo 33 godine.

Hrvatska je po stopi mortaliteta, a prema podacima Svetske banke, druga zemlja na svetu, iza Litvanije, sa stopom od 1,2 odsto a razlog je tome manja stopa nataliteta od potrebne za održavanje populacije.

I dok zemlje zapadne Evrope kompenzuju ovaj pad imigracijom, često upravo iz zemalja istočne Evrope, emigracija samo ubrzava odumiranje istočnoevropskih zemalja EU poput Hrvatske.

„Ovo je strukturalni, gotovo egzistencijalni problem za neke nacije, a mi nismo jedini. Mi gubimo grad od 15 do 16 hiljada stanovnika svake godine samom činjenicom da je 15 do 16 hiljada više smrti nego rođenja. Za zemlju od oko četiri miliona, to je puno, zar ne? Plus što sad imamo slobodu kretanja“, rekao je Plenković za Fajnenšl Tajms.

Stoga nije čudno da Hrvatska vlada želi da postavi demografiju na prvo mesto svoje agende za vreme predsedavanja Unijom koje će trajati od 1. januara do 1. jula naredne godine.

(Tanjug)