Plenković: Nemam utisak da nema slobode medija u Hrvatskoj

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković je danas u Hrvatskom parlamentu odbacio optužbe najuticajnijeg opozicionog SDP o korumpiranosti aktuelne vlade, a kada je reč o slobodi medija, rekao je da nema utisak da te slobode u Hrvatskoj nema.

Plenković je rekao da je to tema prema kojoj treba biti posebno obazriv.

„Insinuirali ste da neko iz vlade želi da ograniči slobodu medija. Nemam utisak da nema slobode medija, da novinar ne može da napiše nešto protiv nas. Ako imate argument ili ćete doneti dokaz, ja bih to voleo da čujem. Ja nisam čuo da neko u mom mandatu nije smeo nešto da napiše ili da kaže. Ja to nisam čuo, niti to vidim“, rekao je Plenković, odgovarajući na poslaničko pitanje Željka Jovanovića iz SDP.

Jovanović mu je na to rekao da ga nije uverio odgovorom o pritiscima na medije.

„Mediji su možda slobodni, ali novinari nisu. Imate primer Đurđice Klancir i Gordana Duhačeka kao dokaz da ima pritiska na novinare. Korupcija, nepotizam u HDZ-u, bez obzira na to ko je na čelu stranke. Predsednici dolaze i odlaze, a korupcija u HDZ ostaje“, rekao je Jovanović, a prenela zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)