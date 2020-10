Plenković: Oružani napad ispred Vlade ima elemente terorističkog akta i radikalizacije

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da oružani napad u ponedeljak ispred sedišta Vlade u Zagrebu ima i elemente terorističkog akta i da je reč o radikalizaciji koja nije uvezena.

„Pred zgradom Vlade smo svedočili pokušaju ubistva policijskog službenika koji čuva zgradu Vlade. Napadač je pucao i na druga dva policijska službenika, a pucao je i na prostorije Vlade. Osoba koja je odgovorna za taj čin je kasnije izvršila samoubistvo“, rekao je premijer na sednici Vlade.

On je naveo da se još utvrdjuju sve okolnosti, ali da treba otvoriti temu motiva i razloga za taj čin.

„Po informacijama kojima zasad raspolažemo, ovaj čin ima elemente i teroričkog akta“, naglasio je Plenković.

On je kasnije na konferenciji za novinare istakao da je reč o „radikalizaciji“ i „ektremizmu koji nije uvezen“, već je domaći, i da 22-godišnjak koji je izveo napad „nije došao slučajno u vreme kada počinje radno vreme vlade i to iz Kutine s automatskim oružjem“.

Upitan ima li saznanja koja je to politička platforma na osnovu koje je mladić delovao i ko ga je instrumentalizovao, on je odgovorio da će se to saznati tokom istrage i da je zadatak nadležnih da to otkriju.

„Ja ne mogu da upirem prstom ni u koga… Dobro pratim, osluškujem, sintetišem ko šta govori, ko je za takvu politiku… Ako neko želi da vladajuću koaliciju predstavi kao hrvatsko-srspku koaliciju, možete i tim putem krenuti“, naglasio je premijer.

On je istakao „treba naći gnezdo u kojem se to izrodilo“ i dodao da treba saznati ko je onaj ko je radikalizovao mladića da dodje u situaciju da puca u hrvatskog policajca.

„Siguran sam da će nadležne službe ispitati kako je došlo do radikalizacije ovog mladića. Videćemo ko je na njega uticao, iz kojih izvora se napajao informacijama i tako dalje. Videćemo i koji su akteri u političkom životu u Hrvatskoj koji šire mržnju“, rekao je premijer i lider Hrvatske demokratske zajednice.

On je pozvao na odgovornost pojedinih medijskih aktera koji podstiču mržnju izmedju Hrvata i manjinskog naroda Srba. Naglasio je da se društvo mora zapitati ko podstiče mržnju u društvu.

Predsednik vlade je rekao da je posetio ranjenog 31-godišnjeg policijaca u bolnici, da je njegovo stanje dobro i da se oporavlja.

Posle napada su pojačane mere na Markovom trgu, gde su sedišta Vlade i Sabora, ali je premijer objasnio da one imaju privremeni karakter i da će one biti balansirane izmedju tradicije, odnosno otvorenosti i pristupačnosti tog dela starog grada za gradjane, i zaštite državnih funkcionera.

(Beta)

