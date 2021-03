Plenković verbalno napao novinarku zagrebačke N1 tv.

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković verbalno je napao novinarku zagrebačke N1 tv. Katarinu Brečić, koja ga je pitala da li su neki HDZ-ovci preterali na isti način kada su predednika Zorana Milanovića nazivali ludim.

Posebno je pritom apostrofirala predsednika parlamenta Gordana Jandrokovića i fnkcionera HDZ Vladimira Šeksa.

„Prvo, nisam čuo ovo što ste vi rekli od nikog od njih. To je broj jedan. Ponovno, dakle, već drugi put, ja vas ljubazno molim zbog profesionalnog standarda. Vas lično, a ako hoćete onda i vašu kuću, da ne izvrćete rečenice drugih ljudi jer ovo što ste vi sada rekli niko od tih ljudi nije izgovorio. Tu me čak podsećate na Milanovića jer on govori o tome da sam ja uvredio profesorku Đurđević, a nisam“, rekao je Plenković.

Novinarka je htela da precizira pitanje ali ju je Plenković prekinuo i dodao:

„Oprostite, gospođo, samo sekundu. To niste mogli čuti ni danas, a to niste mogli čuti niti u četvrtak ili petak, kad sam imao poslednji pres. Što se tih tema tiče, pitajte njih za njihovo mišljenje, njihov stav. Moj stav je jasan…“, rekao je Plenković.

Da je sve normalno, rekao je, onda bi se o ovoj temi obavile pripadajuće konsultacije, problema ne bi bilo i možda bi već danas imali izabranoga predsednika ili predsednicu Vrhovnog suda.

Ovo što, kako je kazao, danas gledate, događa se jedino, samo i isključivo zbog odgovornosti predsednika Republike.

Portal Index podseća da je Jandroković o Milanoviću proteklih dana rekao da he „osoba očitog poremećaja ponašanja i verovatnog poremećaja ličnosti“.

Vladimir Šeks je za RTL o Milanoviću rekao da ima „simptome psihičke bolesti“

„Radi se o osobi koja je spletkar, koja je jedna najobičnija politička protuha, jedna hulja, jedna propalica“, rekako je, između ostalog Šeks i dodao da su stekli uslov za opoziv predsednika.

„U tom postupku gde se utvrđuje privremena sprečenost predsednika Republike da obavlja svoju dužnost, prvo se sprovodi psihijatrijsko veštačenje o uračunjljivoti…“, rekao je, između ostalog, Šeks, koji je dodao da misli da su neki simptomi neke psihičke bolesti kod Milanovića visoko uznapredovali.

Nisam stručnjak, ali se radi o određenom koktelu određenih poremećaja, paranoje, šizofrenije…“, rekao je Šeks.

