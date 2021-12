Plenkovića u Petrinji dočekali zvižduci zbog spore obnove posle razornog zemljotresa

Premijera Hrvatske Andreja Plenkovića i članove vlade danas su u Petrinji, godinu dana posle razornog zemljotresa, dočekali brojni gradjani koji su iskazali nezadovoljstvo sporom obnovom porušenog grada, a premijera je kritikovao i predsednik Zoran Milanović.

Gradjani su zvižducima dočekali Plenkovića i nekoliko ministara ispred petrinjske crkve dok su dolazili na misu za žrtve zemljotresa. Okupljeni su uzvikivali „Hoćemo obnovu“, a kako je prenela N1 telelvizija, neko je premijera gadjao i grudvom snega, ali ga nije pogodio.

Na transparentima su bile ispisane poruke kojima se poziva na bržu obnovu, medju ostalim „Gde je naša budućnost“, „Još smo tu, čekamo“ i „Nismo zadovoljni“. Protest je organizovala Inicijativa gradjana Petrinjsko proleće.

Plenković je novinarima posle mise rekao da razume nezadovoljstvo gradjana, jer je situacija koja je nastala potresom jako puno ljudi ostavila u teškom položaju.

On je istakao da će se proces obnove ubrzati da bi se pomoglo onima koji i godinu dana posle zemljotresa žive u kontejnerima podsetivši da se najpre išlo u obnovu lakše stradalih stambenih objekata.

„Mi ćemo učiniti što više da ljudima pomognemo i to ćemo nastaviti“, dodao je Plenković koji je ranije rekao da oko 5.500 stanovnika Banije i dalje koristi alternativni smeštaj.

Povodom kritika sporosti obnove koje je danas uputio predsednik Zoran Milanović, Plenković je rekao da „može tu doći neko i prodavati boze, kao što Milanović kaže da je trebalo sve biti gotovo“.

„Neka pita stručnjake, gradjevinare i vidi kako to ide. To nije nešto što se može preko noći. Proces će trajati“, dodao je premijer, prenela je N1.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović danas je odvojeno posetio mesta stradala u zemljotresu pre godinu dana – Majske Poljane, Sisak, Petrinju, Glinu i Novo Selo Glinsko.

Posle razgovora s meštanima čije kuće još čekaju obnovu, Milanović je novinarima rekao da nema opravdanja za to što brojne kuće nisu obnovljene, da novca ima i da je problem u lošoj organizaciji.

„Najgora stvar koju sam video je slučaj zgrade u Sisku koja je neupotrebljiva. Treba je srušiti. Prošlo je godinu dana, ljudi su i dalje po kontejnerima, to je 500 ljudi, niti im ko šta javlja, niti ih ko šta pita. To grad Sisak ne može, to mora država“, ocenio je Milanović.

Upitan koga smatra odgovornim za sporu obnovu, predsednik je odgovorio da je to premijer. On je dodao da je dobro što su neke ulice asfaltirane, ali da nema opravdanja što ljudi žive po kontejnerima, bez sanitarnog čvora.

Milanović je upozorio da se mora ići brže s izmenama zakona i izdavanja dozvola rekavši da se „ljudi bore s dozvolama u zaseoku u Majskoj Poljani kao da grade na Tajms Skveru u Njujorku“.

„Trebalo je već uglavnom biti gotovo ili u visokom stadiju realizacije. Jer novaca ima, nikada više novaca nije bilo, iz donacija, to nije rezultat rada Vlade, to je evropski novac koji nije potrošen“, istakao je predsednik.

Centralnu Hrvatsku krajem prošle godine pogodilo je niz zemljotresa, a najjači je bio 29. decembra jačine 6.2 po Rihteru s epicentrom kod Petrinje. U zemljotresu je poginulo sedam osoba, najviše u selu Majske Poljane, a pričinjena je velika materijalna šteta na području Petrinje, Siska, Gline i okolnih sela, ali i na području Zagreba.

Više hiljada stanovnika Banije i dalje živi u kontejnerima.

(Beta)

