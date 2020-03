Plusinfo:S. Makedonija će dobiti datum za pregovore sa EU?

BEOGRAD – Stalni predstavnici zemalja članica EU postigli su konsenzus o bezuslovnoj odluci za početak pristupnih pregovora Evropske unije sa Severnom Makedonijom, saopštio je makedonski zamenik premijera zadužen za evropska pitanja Bujar Osmani.

„Danas očekujemo da se potvrdi ova odluka, a da je 24. marta ozvaniče ministari za evropska pitanja i spoljne poslove zemalja EU, kao i na samitu lidera EU, koji je predviđen za 26. mart, putem video konferencije“, kazao je Osmani.

Kako je kazao, ovo je dobra vest ne samo zato što predstavlja dostizanje konsenzusa između svih 27 zemalja članica EU, već je i istorijski momenat za državu.

S druge strane, ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov ipak je pozvao na uzdržanost oko informisanja za početak pristupnih pregovora Severne Makedonije sa EU, jer, kako je rekao, „posao još nije završen“.

„Juče sam imao kontakte sa Parizom. Razgovarao sam sa kabinetom Merkelove u Berlinu. Konsenzus još uvek nije postignut do kraja. Ima pozitivnih signala, ali posao nije završen. U ovom trenutku se još vodi debata kako da se održi Savet”, kazao je Dimitrov.

On je pozvao makedonsku javnost da bude pažljiva i da sačeka posao da se završi do kraja, naglasivši da je izgledno da će Skoplje dobiti datum za početak pregovora sa EU, ali da nije sve do kraja završeno.

