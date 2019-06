Počelo izmeštanje migranata iz Bihaća u Vučjak

SARAJEVO – Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (MUP USK) počelo je da izmešta migranate i izbeglice iz Bihaća na lokaciju Vučjak, a do sada je prebačena grupa od 135 migranata koji su nelegalno boravili u privatnim smeštajima u centru tog grada.

Reč je o sprovođenju Odluke Gradskog veća i Kantonalne operativne grupe, s ciljem poboljšanja bezbednosne situacije u Bihaću, prenosi Klix.ba.

„Nadam se da ćemo danas i sutra na Vučjak smestiti i sve ljude koji su boravili oko Privremenog prihvatnog centra ‘Bira’. Na Vučjaku su obezbijeđeni šatori, voda, prehrambeni obroci i medicinska pomoć“, rekao je ministar unutrašnjih poslova USK Nermin Kljajić.

On je povodom nedavnih incidenata u Bihaću istakao da su pripadnici policije maksimalno pripremljeni i fokusirani na održavanje bezbednosne situacije pod kontrolom.

„Angažovani su svi raspoloživi policajci, uključujući Jedinicu za podršku. Posebno smo koncentrisani na to da transport ljudi do Vučjaka prođe bez ikakvih problema i da na toj lokaciji ne dođe ni do kakvih konfliktih situacija“, naveo je Kljajić.

Kako prenosi Dojče vele, u Bihaću je na snazi policijski čas za migrante, što ih je navelo da u sve većem broju krenu na put preko Plješevice da bi ušli u Hrvatsku.

(Tanjug)