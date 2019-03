Podogoričke Vijesti: Knežević tvrdi da ima snimak kako daje novac Djukanoviću

Vlasnik Atlas grupe Duško Knežević za kojim je raspisana poternica izjavio je da postoji snimak na kome je predsednik Crne Gore Milo Djukanović u njegovoj kući i gde se vidi da mu u sportskoj torbi daje novac koji uzima, kao i razgovor vodjen tom prilikom.

„Pošto se tu pominju neki ljudi i neke institucije, moram da budem jako oprezan“, rekao je Knežević u intervjuu za podgoričke Vijesti koje nisu objavile snimak.

Na pitanje koji će sledeći snimak objaviti, rekao je da će videti koji će to snimak biti i da crnogorska javnost ne treba da se oslanja samo na to.

Govoreći o premijeru Dušku Markoviću, on je rekao da ga ne promoviše i da nema neki odnos sa njim.

„On je bio spreman da se oko Meljina to ne diže na ovaj nivo, da se ne napravi afera, već da se napravi poravnanje. Vidim da i zapadni izvori, uticajni ljudi iz SAD i Britanije sa kojima pričam misle da je Duško Marković čovek koji može da bude predstavnik DPS u tehničkoj vladi. On bi imao podršku Zapada i za Zapad je Djukanović prošlost“, rekao je on.

Kako je dodao, on ne protežira Markovića i nema odnos sa njim.

„Bio sam blizak Djukanoviću i čak sam čuo da je Marković rekao da je ovaj problem izmedju mene i Djukanovića, da mi to treba da rešimo i da on sa tim nema veze“, rekao je Knežević.

(Beta)