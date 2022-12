Ponovo opljačkana i devastirana Saborna crkva u Mostaru

U Mostaru je prošle noći opljačkana i devastirana pravoslavna crkva Svete Trojice, izjavio je starešina crkve Duško Kojić.

Kojić je istakao da strahuje za svoju, kao i bezbednost pravoslavne zajednice u Mostaru, prenele su banjalučke Nezavisne novine.

„Pokidani su svi kablovi koji dovode struju u Sabornu crkvu, koji omogućavaju rad zvonika, osvetljenja i sata. Pitam se da li je ovo poruka da neko ne želi da svetli Saborna crkva, da se ne čuju zvona“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, tokom ove godine Saborna crkva je opljačkana deset puta, a pre izvesnog vremana je opčljačkan i njegov stan.

„Nismo to objavljivali u javnosti iz uverenja da to nisu bili napadi na crkvu, već da je to delo lopova. Danas se ne osećam bezbedno u Mostaru. Da li radovi na crkvi ovako dugo traju zato što postoji želja da se ova crkva ne obnovi“, kazao je crkveni starešina Duško Kojić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.