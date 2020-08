Poznati jugoslovenski pevač u komi, bori se za život (video)

Kruno Kićo Slabinac nalazi se u indukovanoj komi i život mu je ugrožen.

Kako prenose hrvatski mediji, stanje mu se zakomplikovalo nakon operacije srca, kada mu je ugrađeno nekoliko baj-pasova pa je poslednjih nekoliko dana na intenzivnom odeljenju KBC-a Zagreb.

Vest je potvrdio njegov menadžer i dugogodišnji prijatelj Duško Lokin.

„Svi smo očekivali da će izaći za par dana i da će biti sve dobro, a onda sam saznao od svojih prijatelja, od Ivana, njegovog sina, da se situacija ne odvija onako kako bi trebalo. Danas sam saznao da je na respiratoru. Sad zašto, šta, ja to ne znam. Ja mu šaljem svaki dan poruke, ali vidim da on to ne otvara“, kaže Lokin.

Sedamdesetšestogodišnji Kićo podvrgnuo se operaciji srca koja je, navodi se, pošla po zlu, a zatim su usledile još dve operacije. U indukovanu komu je stavljen jer je to bilo previše da bi organizam mogao da to podnese u svesnom stanju.

