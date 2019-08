Pred izbore padnu tako nisko da skupljaju poene na antisrpst

ZAGREB – Tragedija balkanske politike jeste u tome što se poltički poeni i dalje stiču na povicima – ‘udri’, ‘ubij’, i što nikome nije teško da se pred izbore spusti toliko nisto da ih skuplja na atnisrpskoj politci, ocenio je danas hrvatski novinar i pisac Denis Kuljiš istupe pojedinih političara u Hrvatskoj na proslavi 24.godišnjice „Oluje“.

Kuljiš je upitan da prokomentariše kakve su poruke iz Hrvatske, skoro četvrt veka, posle te akcije, za Tanjug rekao, da su to poruke pobede uz odbijanje da se istovremeno priča o problemima nastalim zbog etničkog čišćenja.

„To je pobeda, a šta je posle toga usledilo o tome nećemo razgovarati u istom trenutku, odnosno negiraćemo sve probleme proistekle u vezi etničkog čišćenja koje je usledilo posle toga“, rekao je Kuljiš i podsetio da je odbijanje razgovora tipičan balkanski model koji se na ovom prostorima ponavlja stalno.

Prema njegovim rečima, isto se dešavalo i 1941. godine, posle Titove pobede, niko nije pričao o etničkom čišćenju Nemaca i Italiana.

Kuljiš, koji je gotovo deceniju istraživao život Josipa Broza Tita, podseća da je bivši hrvatski predsednik Franjo Tuđman na kraju krajeva bio Titov visoki oficir i da je učestvovao u tim „posleratnim“ dešavanjima o kojima se nije pričalo.

To je sličan obrazac koji se prenosi u savremeno doba, kazao je Kuljiš i dodao da ne treba da da gledamo stvari samo kroz prizmu hrvatsko-srpskih odnosa, već da je i slična situacija bila na Kosovom.

Gledamo borbe, ali ne i posledice, a to su teme koje se ne mogu razdvojiti.

Šta je posledice borbe – kakve su one bile po civilno stanovništvo, to su teme koje se ne mogu razdovjiti, rekao je on i dodao da je potrebno da se u u okviru svake proslave napravi prostor za pijetet prema žrvama i onim iz 1945. i 1995. i 1999. rekao je Kuljuš i dodao da se lično uvek svrstava uz žrtve.

Upitan čemu se Srbi mogu nadaju nakon najaktulenijih političkih poruka iz Hrvatske, Kuljiš je podsetio da danas u Hrvatskoj živi četiri odsto Srba a da ih je pre rata bilo 14.

Obavljeno je etničko čisćenje,tako nema ni Hrvata u RS, Srba i Hrvata u Sarajevu, u Vojvodini je bitno promenjena etnička slika ….

„U Hrvatskoj gde je sprovedeno etničko čisćenje Srbi koji su ostali imaju određenu politčku ulogu, najvise zahvaljujući Miloradu Pupovcu koji je sarađivao sa vlašću i pokušavao da dobije najviše za srpsku zajednicu, ocenjuje Kuljiš.

Dodao je da ne može da kaže ništa o situaciji na terenu, u Kninu, ali da u Zagrebu vlada suživot kakav je postojao pre rata.

Nema tu nikakve razlike, samo je Srba mnogo manje nego pre, rekao je on.

Na pitanje da bi ipak u Hrvatskoj, koja je deo EU, prava manjina terbalo da budu zagrantovana zakonom, a ne da ona zavise od raspoloženja i osećanja, Kuljuiš

podseća da je EU milje u kome je sve propisano i u kome nema prostora za ekskluzivističke i ekstremističke potlike.

„Ali kada se približe izbori svi varaju ne samo HDZ. I SDP je slao užasne antisrpske poruke, nikome nije teško da se zbog toga spusti najniže i hvata takve glasove, zasnovane na ubij, udri …. Upravo to je tragedija balkanske politike. Još nas nije zahvatila civilizacija na tom polju , rekao je Kuljiš.

On tvrdi da nigde u Evropi majnine nisu zastupljene u parlametu kao što su Srbi u Hrvatskoj.

„Takav primer ne postoji nigde, ni u Srbiji, ne postoji tolika visoka zastupljenost manjina u parlametu da je ona u poziciji da može bitno da utiče na formiranje vlasti“, rekao je Kuljiš i dodao da u smislu političkih prava to nije malo.

Kada je reč o čhirilici smatra da je to pravo u Vukovaru jako teško sprovesti, iako bi trebalo biti moguće.

„Sve je pretvoreno u vrući problem koji je teško rešavati, ne znam šta bi se time postiglo da se stave dve, tri poloče koje bi neko ponovo razbio“, rekao je Kuljiš i dodao da je potrebno voditi smislenu potliku koja bi omogućila prirodno da ćirilične table dobile svoje mesto.

„Ćirilične ploče ne bi promenile status Srba u Hravatskoj, rekao je on i dodao da je mnogo važnije kakav uticaj Srbi imaju u gadskom veću u Vukovarskoj županiji.

Iz tih organskih prava onda mogu prioisteći i druge stvari koje simbolična a važne koja nisu presudna za svkaodnevni život, rekao je Kuljiš.

(Tanjug)