Predsednik Ujedinjene Crne Gore inicirao novi sastanak većine

PODGORICA – Predsednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović inicirao je održavanje novog sastanka parlamentarne većine 30. avgusta na kojem bi bila dogovorena nova strategija. Kako je rekao, ako ne bude inicijative od velikih političkih subjekata, tražiće sastanak uz prethodnu pojedinačnu komunikaciju sa svim liderima, kao i pripremu dogovora kako bi tog dana usledila samo realizacija.

„Nadam se da ćemo do tada imati kompletiran Tužilački savet, a ako ne poslednji rok da to učinimo je upravo 30. avgust. Koliko god bili udaljeni i posvađani moramo još jednom da pokušamo“, istakao je Danilović, prenosi RTCG. Smatra nepoštenim to što se diskvalifikuje kandidat za Tužilački savet, advokat Nikola Bulatović, samo zato što je branio jednog od lidera DF-a.

(Tanjug)

