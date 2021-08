Premijer: Najlakše je usvojiti Zakon o popisu

DANILOVGRAD – Premijer Zdravko Krivokapić rekao je danas u Danilovgradu da je najlakše doneti Zakon o popisu stanvonistva, ali da u organizacionom i kadrovskom delu za njegovo sprovođenje postoje mnogi problemi.

On je rekao da sprovođenje popisa traži vreme i brojne preduslove.

“Ne treba zanemariti činjenicu da iz dana u dan raste broj zaraženih, i kakva će biti epidemiloška situacija”, rekao je premijer i dodao da su zbog pandemije i Srbija i Severna Makedonija odložile popis.

Prema njegovim rečima, popis ne treba politizovati i treba ga obavljati da bi, kako je rekao, dobili podatke koji će projektovati budućnost.

“Živimo u periodu kada određene političke sile, prevashodno iskazane kroz lidere pojedinih partija za svaki novi element koji treba da se desi u Crnoj Gori oni prave određenu manipulaciju i pogrešno informišu građane”, rekao je Krivokapić ne precizirajući na koje političke lidere tačno misli.

Ako se, kaže, popis svodi na to koje je Srbin, a ko je Crnogorac „dajte da to definišemo kao referendumsko pitanje, a ne kao pitanje koje se tiče statistike i zato sam i reako da je to čisto tehničko pitanje“.

“Najlakše je doneti zakon, taj zakon je spreman, to je normativni akt, međutim u organizacionom, kadrovskom delu imate mnoge probleme. Vi znate da određene opštine nisu uradile ni adresni registar, može bez adresnog registra, ali to predstvalja veliki problem prilikom tehničkog izvođenja samog popisa”, rekao je Krivokapić, preneo je portal RTCG.

Odgovarajući na pitanje o osnivanju partije, Krivokapić je rekao da će aktuelna vlada ostati ekspertska do kraja, da su prevremeni izbori želja nekih partija, ali da misli da u ovom trenutku ne odgovaraju građanima Crne Gore.

(Tanjug)

