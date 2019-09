Pritisak desnice na Pupovca da napusti vladajuću koaliciju

ZAGREB – Desničarske stranke u Hrvatskoj, pa i desna struja unutar vladajuće HDZ prete da će aktuelnom premijeru Andreju Plenkoviću okrenuti leđa, ukoliko se predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S), Milorad Pupovac ne izvini za nedavno poređenje današnje Hrvatske sa Pavelićevom NDH.

SDS S je ranije najavila da će odluku o eventualnom napuštanju vladajuće koalicije doneti nakon podrobnih analiza poslednjih događaja i razgovora sa koalicionim partnerima.

Premijer Plenković, koji je imao jedan ragovor s Pupovcem, poručio je da ne bi želeo da SDS S napusti koaiciju i da je zainteresovan za nastavak saradnje sa Pupovčevom strankom.

Nakon niza poslednjih napada na Srbe u Hrvatskoj od kojih je najbrutaliniji bio onaj koji se dogodio u kafiću Panda u Uzdolju, kraj Knina, 21. avgusta, Pupovac je reagujući na te događaje upozorio na rastuću ustašizaciju Hrvatske, rekavši da ta držva sve više liči na Pavelićevu NDH, te da takvo stanje podstiče i Katolička crkva.

Izvinjenje od Pupovca je tražila najveća zajednica udruženja veterana – HVIDRA, HDŠB Branimira Glavaša i HSLS, Darinka Kosora.

Oni su, naime, Pupovcu nedavno poslali zahtev da se javno izvini, uz napomenu da, u slučaju da on to ne učini, traže od Plenkovića da raskine koaliciju sa SDS S.

Riječki Novi list piše da kada se još u obzir

uzme da je na čelu HVIDRA saborski zastupnik HDZ, Josip Đakić, jasno je, kažu, koliko je ovo politički eksplozivan trougao.

Predsednik vlade je u utorak u Orahovici, kako je prenijela Hina, izjavio da nije primereno da HVIDRA postavlja HDZ uslove s kim će biti u koaliciji.

Ali, u HVIDRA, koja je uvek bila kooperativna prema HDZ, čini se ne nameravaju da ustuknu.

„Pupovac, a to je konstatovao i predsednik naše stranke, mora biti odgovoran za ono što je izrekao na teret hrvatske države. Ostavili smo mu dovoljno prostora da napravi jedan civilizacijski gest i izvini se, naročito zato što je on nosilac odlikovanja Reda hrvatskog pletara za zasluge za Hrvatsku. Da smo mislili da odstupimo, sigurno ne bismo ni napisali onakvo saopštenje. U HVIDRA ćemo održati sednicu Glavnog odbora na kojoj ćemo doneti odluku šta dalje“, rekao za Novi list Đakić.

Predsednik Glavnog odbora HVIDRA, Josip Periša, kaže da će se to telo, u kojem sede šefovi svih županijskih organizacija, sastati početkom naredne sedmice.

„Naše je mišljenje da u hrvatskoj vlasti ne mogu participirati oni koji imaju tako negativan stav o Hrvatskoj, a stvar je HDZ koga će izabrati za koalicione partnere. U to mi ne možemo da se mešamo, a oni će sutra odgovarati za sve dobro ili loše što su učinili vršeći vlast. Sve je na premijeru Plenkoviću i HDZ“, kazao je Periša.

Nije hteo da prejudicira zaključke Glavnog odbora HVIDRA, ali je izneo svoj nedvosmislen stav u vezi s eventualnim ostankom SDS S u vladajućoj koaliciji.

„Zasad je to još hipotetički, jer ne znamo kako će se to tačno rasplesti. Ali, ako SDS S, čije je Predsedništvo u ponedeljak jednoglasno podržalo Pupovca, što znači da se slažu s njegovim ocenama današnje Hrvatske, ostane u koaliciji, naravno da bi, to je moje mišljenje, ta činjenica morala da utiče na odnos HVIDRA prema vladi.

On naglašava da HVIDRA insistira na zaštiti prava pripadnika srpske i svih drugih nacionalnih manjina i da je protiv toga da bilo ko u Hrvatskoj bude diskriminisan. Periši, navodi se, nije strana ideja o zabrani SDS S, koju je počeo da promoviše predsednički kandidat Miroslav Škoro.

Novi list piše i da sledi razgovor rukovodstva SDS S s Plenkovićem, na kojem će oni navodno predložiti strože zakonsko sankcionisanje govora mržnje i korišćenja ustaških simbola.

Ali, teško da će Plenković biti sklon tome jer su krajem godine predsednički, a iduće i parlamentarni izbori, piše list.

U međuvremenu oglasila se i Zajednica udruženja branitelja Krapinsko-zagorske županije zatraživši od predsednice Kolinde Grabar-Kitarović da oduzme Pupovcu odlikovanje koje mu je svojevremeno dodelio Stjepan Mesić.

S tom inicijativom slaže se i predsednik Glavnog odbora HVIDRA.

Dok premijer Plenković nastoji da izgradi odnose sa SDS S i liderom Miloradom Pupovcem, oko njega niču novi problemi i otkazivanja saradnje, a svoj glas na tu temu pustio je Branimir Glavaš i njegova stranka tražeći izvinjenje ili će, kaže, preispitati odnos u vladajućoj koaliciji.

„Ne može se olako prelaziti preko takvih teških kvalifikacija koje je gospodin Pupovac izneo proteklih dana, i dalje ga trpeti u koaliciji. Ili izvinjenje, ili odluka kako dalje“, dodao je Glavaš, koji je lider HDŠB,, manje članice vladajuće koalicije, piše portal Dnevno.

(Tanjug)