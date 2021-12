Priveden gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović

SARAJEVO – Agencija za istrage i zaštite (SIPA) saopštila je jutros da je u toku pretres na 11 lokacija na području Zenice, a potom se oglasio i gradonačelnik tog grada Fuad Kasumović, koji je potvrdio da je pod pratnjom policije i da je reč o „političkom montiranom procesu“.

Sarajevski portal Klix preneo je prethodno da je na meti akcije SIPA u gradonačelnik Zenice Kasumović i saradnici.

Kasumović je na svom fejsbuk profilu objavio da je njegovo privođenje bilo „spektakularno i filmsko“.

On je optužio „kriminalne delove“ Stranku demokratske akcije i Tužilaštva da stoje iza njegovog privođenja.

„Moje spektakularno i filmsko privođenje, režirali su bolesni umovi među kojima ima kvarnih političara, tužilaca i novinara na čije sam vas delovanje u ovih pet godina bezbroj puta upozoravao“, napisao je Kasumović.

U prilog toj tvrdnji on kaže da, ako je istražiteljima bila potrebna bilo kakva izjava, mogli su da ga pozovu i on bi se, navodi, odazvao, kao što je to radio i desetinu puta ranije.

„Međutim, kriminalna SDA igra na kartu izazivanja pažnje javnosti koju uz pomoć plaćenih novinara i botova pokušavaju okrenuti protiv Fuada Kasumovića jer u mojoj pravednoj i jednostavnoj politici vide jedinu pretnju za gubitak vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu“, naveo je Kasumović.

Dodao je i da je znao šta “SDA priprema” i da “celi grad o ovome priča još od prošlogodišnjih izbora”.

Obraćajući se građanima Zenice i međunarodnim zvaničnicima, Kasumović kaže za sebe da je „moralna vertikala gromada“ i da se nikada nije bio nikakvim kriminalnim radnjama.

Tvrdi da SDA na ovaj način pokušava da skrene pažnju sa njihovih afera…., kao i poteza, kako je naveo, njihove kriminalne kantonalne vlade.

Poruku na Fejsbuku završio je rečima:“Uskoro se vidimo, smrt fašizmu – sloboda narodu“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.