Protest u Podgorici (foto)

Nekoliko desetina građana zabrinutih zbog narušene bezbjednosne situacije u Crnoj Gori organizovalo je danas protest u Podgorici pod nazivom — „Za život bez straha“.

„Crnogorske građane strah ne napušta još od devedesetih godina, kada su bili u strahu od rata. Taj strah zamijenili su novi strahovi: strah od gubitka posla, javnih istražitelja, računa, i ovih dana ponovo — strah za ličnu sigurnost i bezbjednost zbog bombaških napada i ubistava koji se događaju pred očima javnosti“, kazao Omer Šarkić, jedan od organizatora protesta.

Šarkić je dodao da ako se crnogorski građani naviknu da su bombe i ubistva na javnom mjestu standard, onda „nema spasa“.

„Nema nam spasa, ne samo u fizičkom nego i u psihičkom smislu. Moramo da se pobunimo. Očito se ne bunimo, i zbog toga nam se dešava ovo što nam se dešava“, poručio je on ispred Skupštine Crne Gore.

Bojana Mišković je istakla da je u pitanju građanski a ne politički skup i da je zbog toga trebalo da dođe više građana.

After seven car bombings since January and several shooting linked to #organisedcrime groups, Montenegrins are protesting against the surge in violence in #Podgorica #Montenegro tomorrow https://t.co/gJbnNMgyrk

