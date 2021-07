Pupovac: Milanović vređa susede, brine kulturološki rasizam

SARAJEVO – Lider SDS S Miliorad Pupovac izjavio je večeras da su poruke koje je predsednik Hrvatske Zoran Milanović izgovorio u Bosni i Hercegovini neuobičajene i uvredljive i da je veoma zabrinjavajuće što se koristi izrazima koji su, kako kaže, nalik kulturološkom rasizmu.

„U svakom slučaju te poruke koje je Milanović kao predsednik Hrvatske izgovorio u susednoj Bosni i Hercegovini su neuobičajene. Ne samo za predsednika Republike, nego za bilo kojeg političkog predstavnika. Sasvim je neuobičajeno da ljudi toga ranga obilaze svet i vređaju svoje građane, političke predstavnike, univerzitetske profesore, u krajnjoj liniji da vređaju i građane te zemlje i narode te zemlje, a neretko i nama susedne zemlje. Politika uvreda, politika vređanja nije politika koja može na bilo koji način pomoći da se međuetnički odnosi unapređuju, da se prava manjina unapređuju, da se prava naroda unapređuju, i da se unapređuju odnosi između država“, kazao je Pupovac za Radiosarajevo.ba.

Komentarišući poruke koje je Milanović uputio tokom poseta BiH, Pupovac je primetio da se on kao predsednik Hrvatske ponaša „kao privatna osoba u javnim poslovima“.

„To je najveći problem i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, svugde gde on zapravo komunicira. Meni kao saborskom zastupniku nije to dopušteno, a da ne govorimo o predsedniku Republike. Takvim oblikom govorenja i ponašanja ne može se stvoriti ništa pozitivno. Može se stvoriti samo negativno. Može se postaviti pitanje šta se zapravo događa, šta je posredi“, rekao je Pupovac i dodao:

Kako kaže, „ako postoje pitanja, a postoje, ako postoje problemi, a postoje, možemo li onda ta pitanja i te probleme rešavati tako da druge uključimo u dijalog, a ne da ih vređamo, da ih ponižavamo“.

To je, dodaje, ono što bi trebalo da radi neko ko ima mandat od naroda da predstavlja zemlju, da gradi prijateljske odnose.

„Ako ti odnosi nisu najbolji, da ih unapređujemo. Ovo sasvim sigurno nije dobro ni za koga, čak ni za one koji misle da je to trenutno za njih dobro. To smo već prošli. To smo već iskusili. Tu vrstu neodgovornog jezika smo već davno platili“, naglasio je.

Pupovac je rekao i da su odavno primetili da je Milanović, još kao predsednik Vlade a sada kao predsednik Republike „sklon izjavama koje vređaju druge narode, nama susedne, ili druge države, nama susedne“.

„Koristi se izrazima koji su nalik na kulturološki rasizam i to je zabrinjavajuće. To bi trebalo zabrinuti predstavnike hrvatskog naroda. To bi trebalo zabrinuti ljude koji u Hrvatskoj vode računa o odnosima sa susednim zemljama, i vode računa o pripadnicima hrvatskog naroda u susjednim zemljama“, rekao je Pupovac.

To možda, kako kaže, može biti dopadljivo na prvi trenutak, ali već na drugi, već sutra, ili prekosutra, svaki ozbiljan čovek bi trebalo da se zabrine.

„Ako postoje problemi u odnosima između Hrvata, Bošnjaka, Srba, ako postoje neke stvari koje se trebaju bolje riješiti, onda se ta komunikacija treba početi rešavati na drugačiji način. Ovo sigurno nije dobar način“, zaključio je Pupovac.

Hrvatski predsednik Zoran Milanović je ranije danas tokom posete Hrvatima u BiH, u Livnu verbalno napao profesora Dejana Jovića za kojeg je rekao da je „napismen“, da je „eskort dama“ Milorada Pupovca i da je gostujući po televizijama „lupetao“ da Hrvati u BiH treba da budu manjina.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.