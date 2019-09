Pupovac: Sve je počelo oslobađanjem hrvatskih generala

LJUBLJANA – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) Milorad Pupovac izjavio je da je retogradni proces u Hrvatskoj počeo da se razvija nakon oslobađajuće presude dvojici generala u Hagu 2012., a ojačao je nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju“.

Reč je o generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, koji su u drugostepenom postupku haškog tribunala oslobođeni odgovornosti za vojno-policijsku akciju „Oluja“, iako su prethodno bili osuđeni na 24, odnosno 18 godina zatvora za počinjeni ratni zločin.

Pupovac je u intervjuu za ljubljansko „Delo“ rekao da je sve dostiglo „vrhunac“ protestima zbog postavljanja ćiriličnih tabli u Vukovaru. U toj kampanji protiv ćirilice na žalost, kako je dodao, učestvovao je i deo katoličkog sveštenstva, a desničarska udruženja i nova vlada, koja je došla nakon one koju je vodio Zoran Milanović, to su pretvorili u „državnu politiku“.

Te su kampanje, istakao je, ostavile duboko korenje u hrvatskom društvu, s ambicijom da se prošire i postanu dominantni stub u političkom životu, onako kako se to događa i u nekim drugim evropskim državama.

Ocenio je i da se predsednička kampanja u Hrvatskoj, koja uveliko traje, a da se još ne zna datum izbora, vodi sa izrazito desnih i protivmanjinskih pozicija.

Kako je prenela HINA, Pupovac je rekao da se poslednjih nekoliko godina u hrvatskom društvu generiše „ideologija mržnje“, čemu bi morali da se suprotstave vladajuće i opozicione stranke i građani.

„Kampanja za predsedničke izbore, a posebno među desnim kandidatima, vodi se, za sada, s izrazito desnih pozicija. To u našim okolnostima znači s protivmanjinske i protivsrpske pozicije, s pozicije krajnjeg istorijskog revizionizma. Time se lako generiše ideologija mržnje, što se videlo poslednjih sedmica kada je izostala njihova osuda nasilja protiv Srba i pozivima nekih kandidata na zabranu SDS S-a i njenog predsednika“, kazao je Pupovac.

Takvi „retrogradni procesi“ negativno utiču na odnose Hrvatske i Srbije i na hrvatsko-srpske odnose generalno, jer se otvorena pitanja „ne rešavaju, nego koriste kao sredstvo za političke sukobe“, umesto „obnove poverenja i saradnje dveju država i dva naroda u procesu evropeizacije“ celog regiona, rekao je Pupovac, koji je i poslanik u hrvatskom parlamentu.

„Umesto toga, održava se ili produbljuje nepoverenje, a evropeizacija se praktikuje kao balkanizacija u pogrdnom smislu te reči“, smatra Pupovac.

Ponovio je i svoje poznate stavove o slučajevima istorijskog revizionizma, spomenuvši relativizaciju logora Jasenovca i ustaške NDH.

Istakao je da je antifašizam „temelj današnje Evrope“, a da, ako se to negira, onda se ne zna „šta je moralno, a šta amoralno, šta je istinito, a šta ne i šta je dozvoljeno, a šta nije“.

Negiranje ustaških zločina u Jasenovcu i relativizacija NDH jedan je od najtežih oblika revizionizma, kazao je Pupovac, napomenuvši da su posledice toga opasne za katoličko-pravoslavne i hrvatsko-srpske odnose, ali „i za Evropu“.

To otvara prostor i za druge istorijske revizionizme, to je priprema terena za obnovu zločinskih ideologija koje su dovele do koncentracionih logora kao politike, ideologije nacizma i ustaštva, kazao je predsednik SDS S.

Pupovac se založio za stvaranje široke političke platforme kojom bi se te stvari popravile, a u kojoj bi učestvovale vodeće političke stranke i građani.

Da bi se, kako je kazao, politika zaštitila od rizika koje donosi ekstremna desnica, potrebno je stvoriti svest o tom riziku za celo društvo, a u tome bi morale da učestvuju svi oni kojima je stalo do toga da ekstremne desne politike ne postanu nacionalni politički mejnstrim.

Upitan ne doprinosi li neraspoleženju prema Srbima u Hrvatskoj i atmosfera o kojoj govori i to da većina srpskih zločina iz devedesetih godina još nije istražena, a akteri sudski procesuirani, Pupovac nije takvog mišljenja.

„U Hrvatskoj u posednjih 5-6 godina deluju snage koje tvrde da Srbi nisu bili kažnjeni. Zapravo je sasvim obrnuto, jer za zločine protiv Srba, poput etničkog čišćenja i kršenja međunarodnog prava, za onemogućavanje vraćanja izbeglica, skoro niko nije odgovarao“, rekao je Pupovac.

Istakao je da „tom pričom da Srbi nisu odgovarali za ratne zločine želi se zapravo održavati atmosfera, poništiti rezultati mirne reintegracije istočne Slavonije, a Srbi s tih područja naterati na iseljenje“.

(Tanjug)