Radojičić: Vodi se negativna kampanja prema Banjaluci

BANJALUKA – Banjalučki gradonačelnik Igor Radojičić upozorio je danas da se vodi kampanja da se u Banjaluku uopšte ne dolazi – ni kao turista, ni kao investitor.

On je na sednici Skupštine grada rekao da je žalosno to se od ljudi koji su se predstavljali kao „Pravda za Davida“, vodi kampanja da se ne dolazi u Banjaluku.

Prema njegovim rečima, takvom kampanjom gube ugostitelji, trgovci i taksisti, prenosi RTRS.

„Razumem da ima razlike u mišljenjima oko nekih stvari, razumem i Ustavom garantovano pravo na okupljanje i proteste, što je i zakonom uređeno, ali dalja eskalacija u našem gradu može da dovede do dubokog jaza i nerazumevanja među samim Banjalučanima, da nas podeli na duže, što bi bilo izuzetno loše i ostavilo trajne posledice na razvoj i reputaciju našeg grada“, rekao je Radojičić.

Radojičić je dodao i da bi insistiranje na sukobima, sa bilo koje strane, u Banjaluci ostavilo dugoročne, negativne posledice – ugrozilo radna mesta i investicije, čega očigledno neki nisu svesni.

„Najgora stvar koja bi se mogla desiti Banjalučanima jeste da se, zbog podele u samom gradu, pojavljuju sa strane neki treći koji bi ovde došli da arbitriraju. To smo gledali proteklih 30 godina puno puta na Balkanu i to nam apsolutno ne treba“, rekao je on.

Radojičić je rekao da od devedesetih godina prošlog veka deo medija je iz svojih, uglavnom političkih razloga, negativno nastrojen prema Banjaluci.

„Imao sam priliku juče da vidim u više stranih medija izveštaje koji nisu odgovarali stvarnom stanju u našem gradu, koje nije bilo lepo, ali izveštaji su bili preterivanje“, rekao je Radojičić.

(Tanjug)