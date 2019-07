Radulović: Srpski turisti tradicionalno dobri i dragi gosti

PETROVAC – Crnogorsko primorje na godišnjem nivou poseti 25 odsto srpskih turista, izjavio je ministar održivog razvoja i turizma Crne Gore Pavle Radulović i dodao da im su srpski turisti tradicionalno dobri i veoma dragi gosti.

„To je standardna cifra na godišnjem nivou i srpski turisti uglavnom dolaze u julu i avgustu“, rekao je Radulović odgovarajući na pitanja novinara u Petrovcu.

Naveo je da se još uvek ne zna tačno koliko je turista posetilo crnogorsko primorje od počeka ove sezone i dodao da se svakog petka u mesecu upoređuju statistički podaci sa istim danom prethodne godine.

„Do sada nismo imali pad u broju turista. Što se više približavamo špicu ta se razlika smanjuje jer se kapaciteti popunjavaju. Poslednje merenje bilo je 19. jula i tada smo imali jedan odsto više gostiju nego što smo ih imali prošle godine“, rekao je Radulović.

Istakao je da je prošle godine Crna Gora od turizma zaradila više od milijardu evra što je, kako je ocenio, spektakularna cifra za državu od 650.000 stanovnika.

„Skoro 24 odsto BDP-a Crne Gore je direktno ili indirektno vezano za turizam. Projektovali smo rast na osam odsto godišnje, a pošto merimo veliki broj parametara projekcije koje pravimo se veoma precizno ostvaruju, variraju u par procenata tako da očekujemo da i ove godine ostvarimo rast od osam odsto“, rekao je Radulović.

Kada je reč o ulaganjima u turizam istakao je da su investicije ogromne i da se uglavnom tiču infrastrukture.

U poslednje tri godine je otvoreno oko 70 novih hotela sa skoro 5.000 ležajeva što je značajno obogatilo ponudu, rekao je Radulović i dodao da se stotinak miliona evra ulaže u sever Crne Gore – u žičare, ski staze.

Naveo je da je sredinom februara ove godine, po prvi put u poslednjih nekoliko decenija, na Bjelasici otvoreno novo skijalište Kolašin 1600.

„Sad ga spajamo sa Kolašinom 1450“, rekao je Radulović i dodao da će već iduće ski sezone Bjelasica će imati staza koliko i Kopaonik, kao i da će do tada biti završen i autoput do Kolašina tako da će sa aerodroma Podgorica do skijališta moći da se dođe za pola sata.

Radulović je naveo da ima dosta investitora iz Srbije koji su zainteresovani da ulažu u crnogorski turizam i kao primer naveo kompaniju „MK Group“ Miodraga Kostića, koji je suvlasnik Hotelske grupe Budvanska rivijera.

Ministar je rekao i da se puno ulaže u razvoj adrenalinskog turizma u Crnoj Gori jer, kako je rekao, plaža više nije jedini ugođaj za goste.

„Oni traže da čuju, vide, osete, da ponesu sa sobom neki utisak i to je ono što pokušavamo da im pružimo“, naveo je Radulović i istakao da je Ulcinj postao planetarno popularan po kajt surfingu, odnosno surfovanju uz pomoć padobrana.

Pomenuo je i kanjoning navodeći da su najpopularnji za obilazak kanjoni Nevidio i Mrtvica, kao i da se radi na širenju nacionalnih parkova kako bi obuhvatili skoro sve kanjone.

(Tanjug)