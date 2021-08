Rama: Nemačka vlada podržava Otvoreni Balkan

TIRANA – Albanski premijer Edi Rama naveo je da nemačka Vlada podržava inicijativu „Otvoreni Balkan“ i poziva na potpisivanje sporazuma o zajedničkom regionalnom tržištu pre Samita EU-Balkan 6. oktobra.

Rama je to objavio na Tviteru, dodajući da su to divne vesti i da je to suprotno onome što govore ljudima u Prištini i Tirani.

Naglasio je da su vrata „Otvorenog Balkana“ otvorena, ali da se ne može čekati na one koji ne žele da shvate da je to put budućnosti, aludirajući na Kosovo koje se protivi toj inicijativi.

(Tanjug)

