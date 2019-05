Razmatra se kako od Sanadera naplatiti imovinsku korist

ZAGREB – Glavni hrvatski državni tužilac Dražen Jelenić izjavio je danas da će država razmotriti sve mogućnosti koje im stoje na raspolaganju kako bi od bivšeg premijera Ive Sanadera, u skladu sa pravosnažnom presudom, oduzela protivpravno stečenu imovinsku korist u slučaju „Planinska“.

„Razmotrićemo sve mogućnosti koje stoje na raspolaganju, jedan deo imovine još je blokiran, naravno da nam je interes kao državi i Državnom tužilaštvu da se izvrši pravosnažna sudska presuda pa i u onom delu koji se odnosi na oduzimanje imovinske koristi“, rekao je Jelenić novinarima uoči svečanosti održane povodom Dana državnog tužilaštva.

On je dodao da će se još videti u kojoj meri i na koji način je to moguće sprovesti iz blokirane imovine ili će to učiniti na neki drugi način, prenela je Hina.

Jelenić je objasnio da se rok od 15 dana odnosi na dobrovoljno plaćanje, a tek nakon toga počinju da teku rokovi za izvršenje.

On je dodao da mu je teško da odgovori koliko bi to moglo da potraje.

Vrhovni sud Hrvatske povećao je juče za godinu i po dana kaznu nekadašnjem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu i pravosnažno ga osudio na šest godina zatvora zbog afere „Planinska“.

U obrazloženju odluke, koje je detaljno objavljeno na sajtu suda, navedeno je da Vrhovni sud smatra da je kazna koju je izrekao prvostepeni sud preblaga, iako je prvostepeni sud pravilno cenio širi kontekst „o osmišljenoj političkoj korupciji u njenom najtežem obliku“.

(Tanjug)