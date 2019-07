Ristić: Nastaviću da dovodim investitore, uprkos hajci medija

BIJELjINA – Direktor Tehničkog remonta Bratunac Slavenko Ristić izjavio je da će nastaviti da dovodi investitore u Republiku Srpsku uprkos medijskoj hajci, koja se povela povodom posete vijetnamskog privrednika Mai Vu Mina.

U medijima u Republici Srpskoj bilo je navoda kojima se osporava kredibilitet i poslovni kapacitet predsednika korporacije „Sapa tale grup“ Vu Mina, koji je nazvan „lažnim biznismenom“, a Ristić kaže da je Vu Min došao u pratnji predstavnika ambasade Vijetnama u Berlinu koja je nadležna za BiH.

Ristić je rekao Srni da je zapanjen i iznenađen nivoom medijske hajke i celog skandala koji je pokrenut bez bilo kakvog osnova povodom posete privredne delagacije Vijetnama na čelu sa Minom.

Predsedavajucji Predsedništva BiH Milorad Dodik i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović primili su nedavno Vu Mina u svoje kabinete i s njim razgovarali o investicijama u BiH, a vijetnamski privrednik je tom prilikom posetio i Tehnički remont Bratunac.

Tada je firma privrednika iz Vijetnama predstavljena kao „jedna od vodećih korporacija u svetu“.

„Mai Vu Min došao je naš poziv, u organizaciji ‘Tehničkog zavoda Bratunac’, u pratnji predstavnika ambasade Vijetnama u Berlinu koja je zvanično nadležna za BiH i ćerke predsednika Vijetnama, a sve u želji da privučemo strane investitore u Republiku Srpsku i da uspostavimo poslovne odnose“, istakao je Ristić.

Pojasnio je da je Vu Min pozvan u Republiku Srpsku s ciljem da sagleda mogućnosti investiranja u Srpsku.

Ristić je rekao da nikada nije odgovarao na gluposti i laži koje se zlurado plasiraju, pa je to razlog zašto se do sada nije oglasio vezi sa kampanjom i, kako je rekao, salvom laži i konstrukcija koje su isfabrikovane i plasirane u sarajevskim medijima i njihovim ispostavama u Republici Srpskoj.

„Poznato mi je gde i ko sve u tome učestvuje, istakao je Ristić.

Naglasio je da je to poprimilo takav nivo bezobrazluka da se sada morao oglasiti.

Ristić je upitao ko se to prepao da bi u Republiku Srpsku mogli da dođu strani investitori i ko to pokušava da blamira rukovodstvo Republike Srpske, ocenivši da to mogu samo neprijatelji Republike Srpske.

Ristić je naveo da je Vu Min tom prilikom izrazio želju da, kada je već u Republici Srpskoj i BiH, da se sastane i sa Dodikom i predsednicom Republike Srpske Cvijanović.

„I Dodik i Cvijanovićeva, kao i svaki put do sada, izrazili su spremnost da razgovaraju sa mogućim investitorima koji dođu u Srpsku i BiH, pa tako i sa privrednom delegacijom iz Vijetnama, a sve u nameri da se privuku strani investitori u Srpsku koji nude niz mogućnosti za uspešno poslovanje“, rekao je Ristić.

Ističe da je Vu Min došao u Republiku Srpsku i BiH, u pratnji matične ambasade i da je pri tome trošio svoj novac.

„Nije tražio ništa za uzvrat. Ako je to prevera onda neka se to tako i zove. Mi nemao ništa protiv, naprotiv, zadovoljni smo što smo postigli načelne dogovore o uspostavljanju saradnje“, rekao je Ristić.

Zahvalio je Dodiku i Cvijanović i vladi na izdvojenom vremenu da razgovaraju sa jednim od značajnih privrednika koji je zainteresovan za investiranje u Srpskoj.

„Uveren sam da ćemo u budućnosti ostvariti privrednu saradnju sa tim čovekom, potpisali smo već neke sporazume, u načelu smo postigli i neke dogovore, a nadamo se uskoro i uzvratnoj poseti u okviru koje je planiran i susret sa premijerom Vijetnama“, naglasio je Ristić.

On je dodao da je Vu Min nakon BiH otišao u Dubai gde se sastao sa predstavnicima tamošnjeg investiconog fonda, jednim od najozbiljnijih u regionu i svetu, što dodatno govori o ozbiljnosti vijetnamske privredne delegacije.

„Volio bih da mi u BiH konačno krenemo napred, da radimo na jačanju saradnje sa stranim investitorima i privlačenju investicija s ciljem otvaranja novih radnim mjesta, a ne da se vraćamo godinama unazad i zabijemo jedni drugima klipove pod noge“, istakao je Ristić.

On je naglasio da je stekao utisak da je sva medijska hajka pokrenuta zlonamjerno s ciljem da se spreči bilo kakva saradnja i investiranje u Republiku Srpsku.

„Vest o poseti privredne delegacije iz Vijetnama Republici Srpskoj objavljena je na nacionalnoj televizije te države, kao i u programima mnogih drugih ozbiljnih medijskih kuća, poput američke agencije Blumberg“, naglasio je Ristić.

Medijska hajka je počela kada je navodno jedan od blogera na platformi Medium.com, a koji se koristi nadimkom „Operacija Triciklo“, počeo da istražuje ko je Vu Min i da li je „samozvani milijarder“.

Pojedini mediji su, takođe, objavili da se navodno u nemačkom registru kompanija mogu pronaći informacije koje se odnose na Sapa Thale Group i da to nije nikakva korporacija već GmbH ili društvo s ograničenom odgovornošću, to jest d.o.o. u BiH.

