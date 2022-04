Ruski ekstremista negira pretnje podmetanjem bombe u Crnoj Gori

Pojedini prosrpski i proruski mediji u Podgorici objavili su video poruku ruskog ekstremiste Vladislava Pozdnjakova u kojoj tvrdi da nema nikakve veze sa dojavama o podmetnutim bombama na više lokacija u Crnoj Gori.

Mediji navode da je ta poruka mejlom dostavljena predsedniku skupštinskog Odbora za bezbednost i odbranu Milanu Kneževiću, jednom od lidera Demokratskog fronta (DF), te da je on najavio da će tim povodom odmah zakazati sednicu Odbora.

Sadržaj poruke su preneli i najuticajniji mediji u Crnoj Gori.

Agencija Beta nije mogla da utvrdi autentičnost te poruke.

U video poruci Podznjakov poziva Agenciju za nacionalnu bezbednost (ANB) da istraži ko stoji iza pretnji koje su stigle elektronskom poštom na adrese Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslova i glavnog grada uz zahtev za promenu vlasti u Crnoj Gori i rukovodstva ANB-a, te da će u suprotnom škole biti dignute u vazduh.

Podznjakov tvrdi da je njegovo ime zloupotrebljeno, ponovo navodeći kao mogućeg odgovornog građanskog aktivistu Aleksandra Sašu Zekovića, kojem je pre nekoliko dana preko mreže Telegram uputio pretnje s porukom: „Sam si sebi potpisao kaznu“. Zeković je, smatrajući da mu je ugrožena bezbednost, podneo krivičnu prijavu protiv Pozdnjakova.

U video poruci je on prozvao direktora ANB-a Dejana Vukšića.

„Radi se o tome da se on na dva, tri dana pre tih lažnih podmetanja bombi pojavio u lokalnim sredstvima javnog informisanja, i izjavio da postoji rizik od mešanja ruskih specijalnih službi u političke procese Crne Gore. I upravo, nakon što je on dao takvu izjavu, počela su ta lažna podmetanja bombi“, naveo je on.

Pozdnjakov je rekao da je poruke putem interneta mogao poslati bilo ko i da je u njima moglo biti potpisano bilo čije ime, navodeći da je Vukšić mogao da iskoristi njegovu „reputaciju, ime i prisustvo u medijima“ i da preduzme takvu provokaciju „da bi nekako potkrepio svoje reči dokazima, stvorio imitaciju burnih dešavanja i pokazao Crnoj Gori da on radi i da je potreban državi“.

„No, ovo su moje pretpostavke. Ja vas molim da to istražite i na kraju krajeva da ostavite na miru mene i moju porodicu“, poručio je on.

Policija je saopštila da ispituje odakle su poruke stigle kao i da se Pozdnjakov ne nalazi u Crnoj Gori.

Vladislav Pozdnjakov je ruski desničar i lider onlajn organizacije „Muška država“, kojoj je u Rusiji zbog ekstremizma 18. oktobra 2021. zabranjen rad.

Antiteroristički centar Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije opisao je tu grupu, osnovanu 2016. godine, kao organizaciju koja promoviše ideje „radikalnog patrijarhata sa ciljem da se promeni ustavna struktura zemlje“.

Kako su naveli, članovi grupe su bili otvoreni rasisti i mizogini, sa ekstremno desničarskim stavovima.

Pozdnjakov je 2018. godine osuđen na dve godine uslovne kazne za izazivanje mržnje prema ženama, nakon čega je napustio Rusiju.

Izmedju ostalog, članovi njegove grupe su proslavili rodjendan Adolfa Hitlera i osudili ruske žene za koje su smatrali da uništavaju naciju nemoralnim ponašanjem poput homoseksualnosti ili druženja sa strancima.

Pozdnjakov je ideologiju zajednice nazvao „nacional-patrijarhatom“.

(Beta)

