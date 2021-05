Sedamnaest godina od ubistva Duška Jovanovića

PODGORICA – Danas se navršava 17 godina od nerasvetljenog zločinačkog ubistva direktora i glavnog i odgovornog urednika podgoričkog dnevnog lista Dan Duška Jovanovića.

Potpredsednik Vlade Crne Gore i koordinator službi bezbednosti Dritan Abazović položiće danas venac na mesto ubistva Duška Jovanovića.

Iz URA je saopšteno da je ubistvo Duška Jovanovića najtamnija mrlja u bližoj istoriji Crne Gore i procesu njene demokratizacije, ali i najveći poraz prethodne vlasti jer počinioci tog gnusnog zločina i dalje nisu privedeni pravdi.

„Metak ispaljen u Duška Jovanovića trajno je onesposobio demokratiju u Crnoj Gori“, rekli su iz URA.

Premjer Zdravko Krivokapić je povodom Dana novinara Crne Gore, januara ove godine, izjavio da do sada se nije moglo govoriti o slobodi medija u Crnoj Gori zbog svih napada na novinare, koji su profesionalno obavljali svoj posao, a ovo nerasvetljeno ubistvo glavnog i odgovornog urednika Dana predstavlja, kako je rekao, veliku mrlju za celo društvo.

Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je ocenio da postoji utemeljena zabrinutost u pogledu slobode izražavanja i medijskog ambijenta, u kojem su zabeleženi određeni pomaci u istragama slučajeva napada na imovinu medija, dok ostaju nerasvetljeni najteži napadi na novinare.

Sekulović je istovremeno dao potpunu podršku radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva pretnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, a posebno je podržao odluku iz 2018. godine, da se angažuje inostrani stručnjak za istragu ubistva, koji bi nepristrasno sagledao šta je sve preduzeto u istrazi ubistva Jovanovića i dao preporuke za njeno dalje vođenje.

Juče se ovim povodom oglasila o Akcija za ljudska prava (HRA) koja je sa žaljenjem konstatovala da se i sedamnaesta godišnjica ubistva glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dan, Duška Jovanovića, dočekuje bez odgovora na pitanja ko je sve učestvovao u tom ubistvu, ko ga je i zašto naručio, ali i ko je odgovoran za to što do danas istraga nije dovela do ozbiljnijih rezultata.

“Očekujemo da vlada hitno obezbedi angažovanje stranog eksperta koji bi Komisiji za nadzor nad istragama napada na novinare pomogao da sagleda dosadašnje vođenje istrage ubistva Jovanovića”, saopšteno je iz te Agencije.

Jovanović je ubijen unoći između 27. i 28. maja 2004. godine, dok je ulazio u svoj automobil posle zaključenja broja, kada je na njega iz „kalašnjikova“ ispaljeno više hitaca.

Podlegao zadobijenim povredama nekoliko sati kasnije, a tada nadležni državni organi za 17 godina uhapsili su i osudili samo Podgoričanina Damira Mandića za saučesništvo u ovom ubistvu.

Ubistvo Jovanovića je jedno od brojnih nerasvijetljenih u Crnoj Gori, koja su, uz korupciju, organizovani kriminal i fizičke nasrtaje na predstavnike medija, predstavljaju ogledalo nekadašnjeg crnogorskog režima, preneo je podgorički portal IN4S.

(Tanjug)

