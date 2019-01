Širom Srpske plivalo se za Časni krst

BANJALUKA – U mnogim gradovima i mestima širom Republike Srpske održano je takmičenje u plivanju za Časni krst.

U Banjaluci je 33 mladića plivalo za časni krst, a tome je prethodila Sveta arhijerejska liturgija u Hramu Hrista Spasitelja koju je služio episkop banjalučki Jefrem, prenosi RTRS.

Nakon liturgije bogojavljenska litija krenula je ulicama Banjaluke ka Gradskom mostu, gde je organizovano plivanje za Časni krst.

Na Trebišnjici pobednik tradicionalnog plivanja za Časni krst bio je devetnaestogodišnji Nikola Telebak, koji je bio najbrži među 70 takmičara, a nagrađen je zlatnikom.

U Istočnoj Ilidži prva je do Časnog krsta, za koji se plivalo na reci Željeznici u Vojkovićima, doplivala Sara Samardžić.

U Derventi, na reci Ukrini, do krsta je prvi doplivao Zoran Vidović (20), kome je to šesti put da učestvuje i peti put da prvi dopliva do Časnog krsta.

U Prijedoru je po šesti put biti organizovana bogojavljenska litija i plivanje za Časni krst u rijeci Sani, a ova tradicionalna manifestacija održana je i u Novom Gradu, Brčkom, Gradišci, Bratuncu, Srebrenici, Prnjavoru, Doboju, Kotor Varošu, Jezeru.

(Tanjug)