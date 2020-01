Situaciju može da normalizuje ko je i prouzrokovao,vlast CG

PODGORICA – Predsednik Izvršnog odbora „Matice srpske“ u Crnoj Gori Vladimir Božovic porucio je da aktuelno stanje u Crnoj Gori može da normalizuje samo onaj ko ga i napravio, dakle vlast, ali je pitanje da li to ona uopšte želi.

In ističe da su poslednjih dana narod trpi vrlo snažne i neshvatljive oblike represije , što je posledica spornog zakona o verskim slobodama.

„Svakodnevno se hapse ljudi zbog izražavanja svojih stavova. Ušli smo daleko u zonu verbalnog delikta kad fakticki policija definiše šta je politicki korektno, odnosno šta je dozvoljeno reci, a šta nije“ rekao je Božovic za Tanjug.

On smatra da hapšenja zbog trobojki na zidovima, koja je sa stanovišta vlasti neprihvatljiva, stvara atmosferu koja podseca na neka ružna prethodna istorijska vremena

„Jedini ko može da normalizuje ovo stanje jeste onaj ko ga je i napravio ovakvim. Mislim na režim. Dakle, oni ga mogu vratiti, ali je pitanje da li je to njima u interesu, a meni se cini da nije“, ocenjuje Božović uz obrazloženje da vlast ide ka dodatnoj radikalizaciji jer je to, „izmedu ostalog, jedan od vidova homogenizacije njihovog najtvrdeg glasackog tela“.

Kako je naveo, vlast je po svemu sudeci izrazila stvoj stav po pitanju više nego spornog zakona i po poslednjim najavama koje su čuju iz kabineta premijera Duška Markovica oni insistiraju na razgovorima, ali iskljucivo u okviru primene zakona.

„Dakle, njihova polazna tacka je da je zakon tu, takav kakav je, sa svim svojim diskriminatornom elementima, tako da je pitanje uopšte smisla i iskrenosti jednog takvog poziva kada pozivate drugu stranu, a druga strana u Crnoj Gori je narod“, kaže Božović, uz konstataciju:

„Pozivate ih da razgovaraju o primeni onoga što ih je navelo da protestuju, da izlaze na ulicu u jednom mirnom, litijskom, molitvenom hodu protivljenja ovakom zakonskom rešenju“.

Božovic istice da su koreni i razlozi zbog cega jenarod na ulicama veoma duboki i upornost i masovnost protesta govori upravo o tome.

„Što se tice sagledavanja protesta iz ugla Vlade, odnosno režima u Crnoj Gori, nažalost njih ne obavezuje ovo što se dešava, odnosno barem tako deluje. Oni u ovom trenutku jednostavno racunaju na zamor, protok vremena i da ce to splasnuti pre onog što je za njih apsolutno važno, to su izbori“

Na pitanje da li je moguće postici kompromisno rešenje, Božovic kaže da kompromis izmedu diskriminacije i ravnopravnosti može bitisamo ravnopravnost.

„Ne možemo govoriti o kompromisu koji ide u pravcu apsolutne diskriminacije što jeste forma i suština ovog zakona. Podseticu da su pre donošenja zakona potpisani ugovori sa svim drugim tradiconalnim verskim zajednicama, sa potpuno garantovanim pravima, izuzev Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao najbrojnijoj, koja je ostavljena po strani, cak je ignorisan stav da se slican uvovor potpiše i sa njima“ istakao je Božovic.

(Tanjug)