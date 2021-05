Skandal u komšiluku: Princ ustrelio najvećeg medveda u Evropi (foto)

Rumunska ekološka grupa „Ejdžent Grin“ i austrijski VGT optužili su princa Emanuela od Lihtenštajna da je u lovu ubio najvećeg medveda u Rumuniji, moguće i najvećeg u Evropi, piše RIA Novosti.

Prince Josef Emanuel von Liechtenstein shot a trophy male bear in Romania on the premises he was saving villagers from a harrassing female bear, @StirileProTV reports. I will look that the Habitat directive was not breached here and in all cases of #largecarnivores. pic.twitter.com/qxkfuosFnL

— Nicu Ștefănuță (@nicustefanuta) May 5, 2021