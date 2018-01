Skandalozno: Crnogorci otimaju Ostrog od SPC

Grupa građana Crne Gore, većinom pristalica kanonski nepriznate Crnogorske pravoslavne crkve (CPC), pokrenula je inicijativu za ukidanje vlasništva Srpske pravoslavne crkve “nad crnogorskim manastirima i crkvama”. Akcija je oživela nakon što je raščinjeni Miraš Dedeić na Božić ponovo zatražio od države da vrati “otetu crkvenu imovinu”. Pokretači, između ostalog, navode da je nezavisnu i međunarodno priznatu Kraljevinu Crnu Goru 1918. godine okupirala i anektirala Srbija.

Crkvenom imovinom, čiji je titular Mitropolija crnogorsko-primorska, baviće se tužilaštvo u Podgorici, i to po tužbi kanonski nepriznate CPC. Stevo Vučinić, potpredsednik ove organizacije koja je osnovana na Cetinju u policijskoj stanici, podneo je više krivičnih prijava zbog navodno nezakonitog upisa crkvene imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. U tim papirima našao se i manastir Ostrog, koji je dugo na nišanu malobrojnih pristalica okupljenih oko Miraša Dedeića.

Uprkos pokušajima da putem društvenih mreža i medijske kampanje pridobiju naklonost građana, u tome nemaju nimalo uspeha. Poslednje istraživanje CEDEM-a, pre nekoliko dana, pokazalo je da Crnogorci imaju najmanje poverenja u tu družinu – svega 18,6 odsto.

Uprkos zanemarljivoj podršci među crnogorskim vernicima, grupa Miraša Dedeića redovno ispostavlja zahteve za crkvenu imovinu. Već godinama oni zastupaju tezu da je CPC jedini legitimni naslednik crkvene duhovnosti i da bi ona trebalo da bude titular svih hramova i crkvenih dobara. Posebno su im privlačni najpoštovaniji manastiri, kakav je Cetinjski manastir ili Ostrog.

Dedeićeve pristalice su pre nekoliko godina lansirale tezu da se u manastir posvećen Svetom Vasiliju Ostroškom, nedaleko od Nikšića, od hodočasnika i priložnika godišnje slije oko 50 miliona evra, što je više puta demantovano iz Mitropolije crnogorsko-primorske. Bez obzira na prenaduvane iznose, nesumnjivo je da je umesto brige o duhovnosti novac najvažniji pokretač inicijative za transfer svojine nad crkvenom imovinom.

Nepriznata CPC “nišani” i bogomolje u koje se sliva mnogo manji iznos od dobrovoljnih priloga. Razlog za to je manjak bogoslužbenih objekata u Crnoj Gori. Ova verska zajednica, koju hrišćanski svet ne priznaje, deluje u svega nekoliko objekata u nekim od većih crnogorskih gradova – Cetinju, Kotoru, Danilovgradu…

Mitropolit crnogorsko-primorski pozvao je na pomirenje među braćom u Crnoj Gori, prenose Novosti.

– Rusija se vratila sebi, hoće li se vratiti Crna Gora sama sebi? Daće Bog u novoj godini. Crna Gora, koja se gradi na lažnim temeljima, na lažnoj veri, ne može imati budućnost. Neophodno je da dođe do pomirenja među braćom, ne deleći se ni na ove ni na one, nego da se vratimo zajedništvu. Nije to Crna Gora kralja Nikole. Treba da se oslobodimo laži, obmana, prevara. Deobe među braćom pretočile su se u jezičke i nacionalne deobe – kazao je Amfilohije na molebanu u hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici.