Šmit najavio da će reagovari ako političari u Federaciji BiH ne nađu rešenje za formiranje …

Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit pozvao je političare u Federaciji BiH (FBiH) da pronadju rešenje za formiranje vlade tog bh. entiteta, koja ima podršku parlamentarne većine, upozorivši da će, u suprotnom, on obezbediti da se vlada formira.

„Pozivam političare da dodju do rešenja za prevazilaženje zastoja i nastave sa formiranjem vlade koja ima podršku parlamentarne većine. To je njihova obaveza prema biračima“, kazao je Šmit u svom vanrednom obraćanju javnosti ispred zgrade OHR-a.

On je upozorio da će, ako se, kako je ocenio, političari odreknu odgovornosti, on obezbediti da „gradjani imaju vladu koja im pripada“.

„Ovo je poslednji poziv da se urazume. Očekujem da će se ovo uskoro uspešno rešiti. Neće biti više zadnjih poziva“, kazao je visoki predstavnik u BiH.

On je podsetio da je ustavni rok za formiranje Vlade FBiH istekao i da to znači da rezultati prošlogodišnjih oktobarskih izbora ne mogu biti sprovedeni do kraja.

„Imajući u vidu da nastavak rada sadašnje vlade ne bi bilo u skladu sa uobičajenom demokratskom praksom i ne bi odražavalo volju birača, FBiH se nalazi u političkom rascepu“, ocenio je Šmit.

Prema njegovim rečima, sadašnja situacija u vezi sa izborom Vlade FBiH je „borba političkih stranaka za moć, a ne borba za opstanak naroda“.

Dodao je da konstitutivni narodi imaju svoje mesto zagarantovano Ustavom, naglašavajući da se to mora poštovati.

„Borba za moć i prevlast se može i mora rešiti. Maksimalistički zahtevi, neprihvatanje političke realnosti neće pomoći da FBiH krene napred“, naveo je on.

Upozorio je da „trenutni zastoj“ ne može potrajati i da volja birača izražena na izborima mora da bude sprovedena, jer u suprotnom „nema demokratske budućnosti“.

„Gradjani zaslužuju napredak u vlastitoj zemlji. Previše toga je dovedeno u pitanje da bi se ova situacija mogla nastaviti“, kazao je Šmit.

U Federaciji BiH ni posle izbora održanih 2018. godine nije formirana nova vlada tog bh. entiteta, tako da Federacijom BiH od 2014. godine rukovodi vlada sa premijerom Fadilom Novalićem (SDA) na čelu.

Rok za formiranje vlade Federacije BiH je istekao juče, čime je probijen rok koji je 2. oktobra prošle godine nametnutim izmenama Ustava odredio visoki predstavnik.

Prema Ustavu Federacije BiH za formiranje vlade tog bh. entiteta potrebna je saglasnost predsednika FBiH i oba potpredsednika.

Predsednica Federacije BiH Lidija Bradara (HDZ BiH) i Igor Stojanović (SDP) dali su saglasnost za formiranje entitetske vlasti, koju bi činile stranke okupljene oko probosanske koalicije „Trojka“ – SDP, Narod i Opravda (NiP) i Naša stranka, zajedno sa HDZ BiH.

Potpredsednik iz bošnjačkog naroda Refik Lendo (SDA) nije dao saglasnost za formiranje nove Vlade Federacije BiH, jer smatra da u vlasti treba da bude Stranka demokratske akcije koja na prošlogodišnjim opštim izborima osvojila najviše poslaničkih mandata u Predstavničkom domu parlamenta FBiH i ima većinu u bošnjačkom klubu u Domu naroda tog bh. entiteta.

(Beta)

