Snažan zemljotres noćas zatresao delove BiH, ima povređenih, jedna devojka poginula (foto, video)

Snažan zemljotres večeras je nešto posle 23 časa zatresao šire područje Bosne i Hercegovine i regiona. Magnituda potresa nezvanično je bila 5,7 rihtera.

Kako prenose mediji, nezvanične informacije govore da ima povređenih na području Stoca, gde je bio i epicentar potresa.

Potres se osetio u Sarajevu, Zvorniku, Tuzli, Čapljini, Mostaru, Livnu, Ljubinju, Trebinju, Bileći i drugom gradovima BiH, ali i u Crnoj Gori, Srbiji, delovima Albanije i Hrvatske. Zemljotres su večeras osetili i stanovnici Beograda, Valjeva. Građani navode su se tresli kreveti, lusteri, i da je zemljotres bio kratak ali snažan.

#eartquake Nadam se da ste svi O.K. Magnituda 5.7

BOSNIA AND HERZEGOVINA, 42 km SE of Mostar, 16 km E of Stolac, Bosnia and Herzegovina, kaže friend iz Splita da je dobro treslo i da su vanka na ulici, uskoro više. #potres pic.twitter.com/159fErkTB6

